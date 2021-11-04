ثقافة التعامل في العالم الرقمي 

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عبد الرحمن المالكي || ان الاستخدام المفرط للهاتف الذكي او الحاسوب والايباد يعرض الابناء والاطفال الى مشكلة جمة , نذكر اهمها : اولاً : تتسبب الاجهزة في مشاكل صحية , كالآم في الرقبة والكتفين والرأس والظهر والصداع واجهاد وكسل العين , وتأخر النطق وغيرها . ثانياً : ضعف المهارات الشخصية , اذ يحرمه من اللعب الذي يطور مهاراته وقابليته والتي تظهر في بداية حياته . ثالثاً : يودي الى الادمان ومنها واهمها ادمان الالعاب الالكترونية والمواقع الضارة والتي تؤثر سلباً في قوة الذاكرة والقدرة على التركيز . رابعاً : ان الالعاب الالكتروينة القتالية المتداولة لها ابعاد نفسية من ناحية زيادة العدوانية والعنف عند الاطفال , مما يجعلهم اكثر خطراً للتنمر الالكتروني . خامساً : تأثيره على السلوك الاخلاقي , لوجود العديد من المواقع التي تؤثر سلبا من الناحية الاخلاقية على الفرد . سادساً : ضياع الوقت الذي يجب ان يستثمر في تطوير شخصية الفرد . ومن ذلك هنالك بعض الارشادات اضعها امام اولياء الامور في حماية الابناء عند استعمال الاجهزة الذكية , ومنها : - ان يوضح لطلفه انه يبغي عليه عدم اعطاء معلومة شخصية او تحديد موقع لشخص مجهول او قد تم التعرف عليه بواسطة الانترنت . - تحذير الاطفال من التحدث مع الغرباء والذين يستخدمون صفحات وهمية. - منح الثقة للطفل واتاحة الفرصة امامه لاستخدام كل المواقع والتطبيقات لمعرفة رغباته وميوله من اجل تنميتها مع المراقبة الشديدة عند تصفحها . - محاولة استخدام مواقع امنة ومناسبة للطفل او مواقع خاصة للاطفال مثل المحرك الذي اطلقته googleالخاص بالطفل والذي يحجب المواقع التي لا تنفعه , وكما اطلقت شركة يوتيوب تطبيق محرك البحث للاطفال ولذويهم , وايضا ما اطلقته شركة فيسبوك في تطبيق الماسنجر للاعمار ما دون 13 سنة والتي توفر امكانية التحكم في التطبيق من قبل اولياء الامور . وفي الختام ان العالم الرقمي له ايجابيات لا محدودة للأبناء : اذ يؤمن الاستخدام المعتدل للأجهزة الرقمية , فرصة للتعلم واكتساب وتطوير المهارات والقابليات وتنشيط الذاكرة من خلال العاب الذكاء والتركيب وغيرها.