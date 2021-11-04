المقالات

رأيته من باب الهادي..


 

مازن البعيجي ||

 

·        من جوار مشهد الرضا عليه السلام..

 

أخذتني يد العناية لتغيير سكني المعتاد عند شارع بهحت قدس سره في مشهد، حتى سكنت هذه المرة عند باب الجواد عليه السلام، في الحسينية الباكستانية باسم شهيد ولائي كبير معمم سيد باكستاني من أعمدة القيادة هناك، الجميل فيها أنها شبه ملاصقة لصحن الجواد عليه السلام، وترى قباب الرؤوف من شبابيك المكان، ومنظرها المتلألأ الساحر والآخاذ حيث انواره البهية الباعثة على الطمأنينة في نفوس الناظرين، وحين تتخطي باب الهادي عليه السلام تأخذ بتلابيب روحك تلك المساحة الشاسعة والحديقة الغناء من عُباد ورواد مودعين بانحناء الرؤوس وهمس النفوس وداخلين يملئهم الرجاء وحلم الشفاء.. وكل صحن يسلمك لآخر بهاء، وجمال، وجلال حتى تظن أنك في فناء أرض لا قرار لجغرافيتها او الحدود، باحات خصصت لتكون نديم النفوس المكروبة، والمحزونة، والمقهورة، نعم هناك حيث تجد البعض قد انزوى بزاوية واسدل على رأسه وشاح الخشوع وأطلق الروح في فناء رواق التسول على باب الرؤوف.. وكل ذرة بها تنظر وتنتظر..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حرية الكلمة هي إنسانية الإنسان وبدونها يتحول الى دون الحيوان درجة
رأيته من باب الهادي..
العمق الحضاري يهزم الطارئين المولودين على هامش مدن الثلج
وا يمناه صرخةٌ أظهرت حقيقة العرب اليوم
الاسلاميون والفرصة الأخيرة
حكومة عراقية وطنية قح
العنف الأسري والخوف من أسرة مسلمة تربي..!
ديالى بين التضامن مع الجلاّد واتهام الضحية
العراق وإيران قصة التاريخ..!
مدارسنا..بالجلفي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك