المقالات

وا يمناه صرخةٌ أظهرت حقيقة العرب اليوم


 

خضير العواد ||

 

 يتغنى العرب في كل يوم  و في كل ساعة وعبر زمن ليس بالقليل بصرخة تلك المرأة من عمورية التي تفجرت من ظلم الروم والتي طلبت من خلالها المساعدة من ملك المسلمين المعتصم، ولم نعلم حقيقة هذه القصة هل هي من وحي خيال وعاظ السلاطين وأقلامهم التي لا تجف أم هي حقيقة قد وقعة وظهرت بها نخوة العرب، ولا يمكن معرفة حقيقة صرخة مظلومة عمورية  ونخوة الملك المعتصم من سطور كتبها  من زورت أقلامهم تاريخينا وتراثنا ولم يبقوا لنا من الحقيقة شيء ؟؟؟

 ولكن من نخت تلك المظلومة أحفادهم باقون والأخلاق والمبادئ تتوارثها الأبناء، ومصيبة شعب اليمن لا تختلف عن مصيبة تلك المظلومة في زمن المعتصم بل هي اشد وأعظم، وجورج  قرداحي صرخ بعلو صوته أوقفوا تلك الحرب العبثية على شعب اليمن المظلوم، فلاحظنا العرب شهروا سيوفهم بوجه المظلوم وتركوا الظالم  يسبح بدماء أطفال اليمن وشيوخهم والنساء.

 فلم نلاحظ شيء اسمه نخوة أو شهامة أو شجاعة تقف لتشد عضد الرجل الشجاع جورج  وتصرخ معه لنصرة شعب اليمن الجريح الذي يواجه تحالف الشر بقيادة الملك الشيطان بن سلمان، فأين النخوة التي يتغنى بها أبناء العرب الكرام وإخوانهم يذبحون ويقتلون بقنابل العم السام وبني صهيون التي يقصفهم بها جيش آل سلول.

 ذبح أطفال اليمن نعيشه كل يوم وخذلان العرب حقيقة لا يمكن إخفائها بأكذب الإعلام، وتاريخنا من كثرت الكذب والتزوير فيصعب تصديقه إلا إذا رافق الحدث كثرت الأدلة والبراهين ؟؟

ولكن هناك احتمال واحد بتصديق نخوة الملك المعتصم إذا قبلنا بأن عرب اليوم قد غسلت أدمغتهم وأصبحوا كالدمى التي يسيّرها ويقودها من خلال جهاز السيطرة (الريمونت كونترول) شيوخ البادية والنفط  الذين لم يبقوا لأغلب العرب أي نخوة أو كرامة أو شجاعة  أو مبادئ أو أخلاق بل مجرد دمى تلهث وراء المال و تلبية الغرائز الحيوانية، فقد أصموا الآذان من قبل لصرخة مظلومية أخوانهم الفلسطينيون من عشرات السنين بل مدوا اليد للصلح مع القتلة بني صهيون وأصبحوا يرقصون يد بيد مع اليهود في شوارع الحجاز والرياض.

 فبأي نخوة تتبجحون يا عرب اليوم وبأي كرامة تشمخون فقد أصبحتم أجساد فارغة من كل ما يملكه الإنسان من ضمير وأخلاق ومبادئ بل اصبحتم بلاء على كلمة أسمها إنسان لأنكم لا تملكون منه إلا اللسان، وصرخة جورج قرداحي  وا يمناه أظهرت حقيقتكم البائسة الجوفاء يا عرب .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وا يمناه صرخةٌ أظهرت حقيقة العرب اليوم
الاسلاميون والفرصة الأخيرة
حكومة عراقية وطنية قح
العنف الأسري والخوف من أسرة مسلمة تربي..!
ديالى بين التضامن مع الجلاّد واتهام الضحية
العراق وإيران قصة التاريخ..!
مدارسنا..بالجلفي..!
الخطوة لا تزال صغيرة..
اصلاح العامل الداخلي
امريكا تهرب السلاح للسعودية تحت ستار وكالة المساعدات الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك