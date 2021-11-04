المقالات

الاسلاميون والفرصة الأخيرة


 

حافظ ال بشارة ||

 

في المحيط الشيعي كان الناس لوقت طويل يعتقدون ان الاسلاميين هم المنقذون لهذا البلد، وفي تعريف الاسلامي يقال : ليس هو من يصلي ويصوم مادام سائر الناس يفعلون ذلك بل هو السياسي الذي لديه مشروع حكم اسلامي، كان الاسلاميون المعارضون في خطابهم يبشرون بنظام الحكم الاسلامي، وحين شاركوا في السلطة بوجود الاحتلال بدأت التراجعات السريعة في مسيرتهم حتى فقدوا مصداقيتهم على مراحل :

1- اتضح انهم لا يملكون مشروعا لإقامة نظام وطني او اسلامي او اي مشروع في العراق.

2- انخرطوا في نظام الحكم العلماني التقليدي الذي انشأه الاحتلال لحفظ مصالحه، وبذلك منحوه الشرعية.

3- لم يكتفوا بالانخراط في مشروع حكم علماني بل وافقوا على المحاصصة التي اوجدها الاحتلال لتعميق التقسيم واصبحوا جزء منها وبذلك منحوها الشرعية.

4- لم يكتفوا بالمحاصصة بل شاركوا في موجة الفساد الكبرى التي يدعمها الاحتلال قبل وبعد سقوط النظام السابق، واصبحوا من رموزها !

5- لم يكتفوا بالفساد والفشل بل دخلوا في صراع على المكاسب في ما بينهم داخل المكون الواحد، وتدرج هذا الصراع من التسقيط الاعلامي الى التهديد والوعيد.

وقد خرجت من دائرة الفتنة الثلة المؤمنة التي قاتلت الارهاب وواجهت داعش وانعشت اخلاقية الشجاعة والزهد والتضحية، لكنها بقيت اقلية وعجزت عن نقل هذا التألق الاخلاقي الى ساحة العمل السياسي.

6- الشعوب ذكية تتعامل بنفعية مشروعة وتعرف مصالحها، وتنتخب الرجال ليخدموها فان قصروا فالشعوب تحاكم وتعاقب، وقد حاكم الشعب الاسلاميين ووضع النقاط على الحروف، قال لهم : الحكومة من حصتكم، حكمتم 18 سنة ولم تقدموا شيئا لمحافظاتكم في الوسط والجنوب، كنتم تتنافسون على المكاسب الشخصية ولم تتذكروا شعبكم.

7- جاءت العقوبة لتشمل الجميع الاخيار منهم والفجار عبر الانتخابات، عزوف، لا أبالية، تجاهل، وعندما تتصرف شبكات التلاعب والتزوير فتبعد هذا وتقرب ذاك فلا يجد المبعدون والخاسرون من يدافع عنهم فهذه هي العقوبة .

الفرصة الاخيرة : هل يمكن للاسلاميين ان يصلحوا حالهم، ويتركوا خلافاتهم ويتوحدوا ويتداركوا ما فاتهم ويمسكوا بالفرصة الأخيرة ؟ الفرصة المتمثلة بمقاعدهم النيابية في الانتخابات الاخيرة وان كانت قليلة، وسواء كانوا يريدون السلطة او يريدون المثل العليا ففي كل الاحوال هم بحاجة الى مشروع وطني واضح وموحد، ووحدة الصف وتقديم الكفاءة والنزاهة، واعطاء الاولوية لخدمة الشعب وتحصيل حقوقه وتلبية مطالبه، هم ليسوا بحاجة الى خطاب جديد، هم بحاجة الى تطبيق خطابهم القديم، اولا عليهم ان يعترفوا بالتقصير، ثم يعلنوا توبتهم ثم يبدأوا العمل عبر تحالف قوي متماسك، الا يرون ان ضدهم النوعي حاضر وقد تأهب لمنازلتهم ؟ وان عدوهم سيقتلهم برصاص اخوانهم ؟ هل يستطيعون فعل ما عجزوا عنه طيلة عقدين، الا يجب ان تكون لهم صحوة في مواجهة المخاطر ام على قلوب اقفالها ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وا يمناه صرخةٌ أظهرت حقيقة العرب اليوم
الاسلاميون والفرصة الأخيرة
حكومة عراقية وطنية قح
العنف الأسري والخوف من أسرة مسلمة تربي..!
ديالى بين التضامن مع الجلاّد واتهام الضحية
العراق وإيران قصة التاريخ..!
مدارسنا..بالجلفي..!
الخطوة لا تزال صغيرة..
اصلاح العامل الداخلي
امريكا تهرب السلاح للسعودية تحت ستار وكالة المساعدات الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك