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لماذا هذه الضجة حول تصريحات جورج قرداحي؟!

82 2021-11-02

 

مهدي المولى ||

 

كان الهدف من هذه التصريحات التي أطلقها  وزير الثقافة اللبنانية  الإنسان المثقف  جورج قرداحي ليست اتهام لآل سعود وآل نهيان وإنما نصيحة طالبا منهم التوقف عن هذه الحرب العبثية كان آل سعود وآل نهيان يعتقدون بما يملكون من مال يمكنهم شراء العبيد وأهل الرذيلة وبواسطتهم  يحتلون الشعب اليمني ويفرضون عليه العبودية  والفساد لكنهم واجهوا شعبا ذو إرادة فولاذية لا تعرف الخوف ولا المهادنة  فواجهوا صرخة حسينية واحدة هيهات منا الذلة والله لم ار الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما وهكذا تمكنوا من صد الهجوم وهاهو الشعب اليمني بدأ بالهجوم  وبدا أعداء الشعب اليمني أعداء الحياة آل سعود وآل نهيان يستنجدون بأسيادهم آل صهيون.

ماذا قال وزير الثقافة اللبنانية إنه قال الحقيقة ان الحرب طالت أكثر مما كنتم تتوقعون وبدأت تأكل من جرفكم والنيران التي أشعلتموها بدأت تقترب منكم بل بدأت تلسعكم واستمرارها ستحقركم  وتنهيكم  لهذا ادعوكم الى وقفها فالشعب اليمني بقيادة أنصار الله أثبت إنه شعب لا يقهر شعب الحكمة والحضارة.

 الحقيقة إنه لم يدين آل سعود وآل نهيان وإنما حاول ان ينصحهم يرشدهم الى الطريق الصحيح لينقذهم من حفرة وقعوا فيها  كلما تمادوا في الحرب كلما غطسوا فيها حتى  تنهيهم وتقبرهم وهذه حقيقة يعرفها حتى أصدقائكم بل حتى انتم تعترفون بها  لكن عقليتكم  الجامدة واعتمادكم على أسيادكم رب البيت الأبيض ورب الكنيست الإسرائيلي تصور لكم الأمور بصورة معكوسة منذ 8 سنوات وانتم تناطحون صخرة حتى أوجعت رؤوسكم  وستكسرها  إذ  ما ركبتم عقولكم الخالية من العلم والحكمة.

فكل الذي طلبه منكم السيد جورج قرداحي ان تعودوا الى عقولكم ان كانت لكم عقول وتنظر للأمورمن ناحية الربح والخسارة لا من الناحية الإنسانية لأنكم لا تمتون للإنسانية بصلة  فهذه الحرب التي  أشعلتموها  ضد الشعب اليمني  تستمر حتى تنهيكم  ويخرج الشعب اليمني منتصرا وتخرجون منهزمين خاسرين.

فالشعب اليمني بقيادة أنصار الله  هدفه ليس صد العدوان ودحره بل أصبح هدفه أكبر من ذلك هدفه تحرير الجزيرة  كلهاوأبنائها من عبودية آل سعود التي فرضت عليه بالقوة بالحديد والسيف  حيث بدأ تعاون وتحالف مع أبناء الجزيرة الأحرار وبين الشعب اليمني وأعلنوا الثورة لتحرير الجزيرة وأبنائها وهذه حقيقة بدأ آل سعود يلمسوها  لمس اليد لهذا بدأ يصرخون  ويستغيثون طالبين النجدة من أسيادهم أعضاء الكنيست الإسرائيلي وبعض أعضاء البيت الأبيض ويقسمون بالبيتين إنهم خدم البيتين أي ( البيت الأبيض والكنيست الإسرائيلي) مؤكدين لهما  لا  تجدون من يعبدكم  من دوننا.

 نعود الى تصريح السيد قرداحي  حيث انطلق من قناعته الخاصة قال ان الحرب ضد اليمن أصبحت عبثية يجب ان تتوقف لا دفاعا عن اليمن ولكن محبة بآل سعود وآل نهيان وكان يتمنى ان يكون كلامه هذا سببا بإيقاف هذه الحرب المؤذية لليمن ولآل سعود ولآل نهيان .

المؤسف والمؤلم هو رد رئيس الحكومة السيد ميقاتي كان رد المجامل الخائف وهو يعلم دور آل سعود وآل نهيان في إشعال الحرب الأهلية في لبنان  وتآمرهم السري والمعلن على شعب لبنان بتخطيط وتوجيه من إسرائيل ولو دققنا في الفتن والحروب الأهلية في لبنان لا تضح لنا بصورة واضحة ورائها آل سعود وآل نهيان وسيدتهم إسرائيل   كما عليك ان تعلم أن أي مبلغ مالي يقدم من قبلهم يحرق لبنان يدمر لبنان يذبح أبناء لبنان  ينشر الفساد والرذيلة في لبنان  هذا هو دور آل سعود  وآل نهيان  في لبنان   فأي صداقة وأي علاقة  هذه التي تربطك بآل سعود و آل نهيان  يعني فتح الباب لتدمير لبنان وقتل أبناء لبنان

 لهذا على الحكومة اللبنانية ان لا تخاف ولا تجامل أعداء لبنان فالشعب اللبناني الحر له القدرة على مواجهة أعدائه مهما بلغوا من قوة ونفوذ لأنهم على باطل ولبنان وقرداحي وحزب الله على حق.

ألف تحية لجورج قرداحي  ولموقفه الإنساني الحضاري الذي تحدى الظلم والظلام والوحشية والفساد  المتمثل بآل سعود وآل نهيان وكل العوائل  المحتلة للخليج والجزيرة.

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