عاجل : نجاة القيادي الكردي المخضرم ملا بختيار من محاولة اغتيال بمادة سمية ونقله للعلاج في المانيا
المقالات

مجزرة المقدادية قصة العراق متى  تنتهي ؟


 

ماهر ضياء محيي الدين ||

 

لم تكن الاخيرة في نوعها، والقادم سيكون اسوا مما مضى، والحلول معدومة في وقتنا الحاضر لطالما بقيت الامور كما هي، الا اذا تغيرت قواعد اللعبة، وهي المهمة المستحيلة على الجميع .

قد يعتقد البعض ان تغير النظام السياسي في العراق الذي حصل بعد زوال نظام صدام حسين، وما رافق من تحولات كبيرة في الوضع الداخلي، وانعكاساتها على الوضع الإقليمي  والدولي على حدا سواء يمر بدون قائمة حساب، لان  التغيير جاء على ايدى لها حسابات وسياسيات في البلد واهله لها ابعاد مستقبلية، واهداف طويلة الاجل يسعى الى بلوغها مهما كان الطريق طويل، ومهما كان عدد الضحايا وحجم الخسائر ( الغاية تبرر الوسيلة ) .

ما علاقة مما تقدم في جريمة المقدادية ؟

عندما اسقط الامريكان نظام البعث المقبور، وضعوا سياسة في العراق كانت ومازالت نهجهم ليومنا هذا , وهي وضع البلد العام في مختلف الجوانب كما هو اليوم انعدام الامن والاستقرار، خراب ودمار , ونقص في الخدمات، انتشار الفساد، والاهم حكومة مقيدة بقيود صارمة، والاصح حكومة تصريف اعمال ان صح التعبير، لها صلاحيات ومسؤوليات محددة بدليل قضايا بدون حلول جذرية في ملفات عديدة اهمها ملف الارهاب الذي بحاجة الى خطوات واقعية من اجل القضاء على الارهاب نهائيا، لكن هناك عدة جهات خارجية وداخلية تقف بقوة من اجل استمرار حمام الدم الذي ما زال يحصد في دماء الابرياء .

على الجميع ان يوحدا الصفوف والكلمة من اجل الوقوف بوجه ضد مخططات ومشاريع اعداء الانسانية، وضرب منابع الارهاب من الراس كما يقولون تقتل الحية من الراس، والا سنشهد المزيد من مسلسل الدمار والدم، ونعيش في اوضاع اسوء مما سبق بكثير.

         

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجزرة المقدادية قصة العراق متى  تنتهي ؟
جلال الطلباني زعيم عراقي حر
مجزرة المقدادية حلقة من مسلسل لإستهداف الشيعة..!
ما وراء كواليس قرداحي والقرض الحسن..!
العامري يدفع ثمن غيرته..!
رياضة الانتخابات..!
لبنان ضاق ذرعاً بالأسلوب الاستعلائي السعودي معه
من أهداف أمريكا سلخ المجتمع من اخلاقه وقيمه
احياء نهج الابادة الطائفية 
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.25
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك