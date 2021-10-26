منهل عبد الأمير المرشدي ||

اصبع على الجرح .

مشهد تمثيلي رائع للدراما السورية بعنوان تحميلة النزاهة يتناول البحث عن طريقة لمكافحة الفساد في الدوائر الحكومية بعدما استشرى في جميع مفاصل احدى المؤسسات التي يظهر فيها رئيس المؤسسة قلقا مضطربا من افتضاحه وانتشار الرشوة بين موظفي الدائرة وكثرة شكاوي المواطنين عليه وعلى جميع من يعمل بمعيته .

جاء اليه صديقه الذي يتعامل مع تجار في الشأن الصحي ليخبره بإنجاز طبي جديد يعتبر ثورة كبرى في علاج الفاسدين ومكافحة الفساد يتمثل بإنتاج تحميلة يستخدمها الموظف كل يوم مرة واحدة في بداية الدوام ويستمر مفعولها لمدة ثمان ساعات طوال وقت الدوام يتحول فيها الموظف الى إنسان نزيه في قمة الأخلاق والإلتزام لا يقبل الرشوة ولا يضيع دقيقة من وقت العمل ويكون مجدّا مخلصا في عمله .

فرح الرجل بما سمع من صديقه وقرر شراء اكبر كمية من تحميلة النزاهة وأن يكون هو أول من يستعملها ومن ثم نائبيه ومستشاريه ورؤساء الأقسام ثم جميع الموظفين وصولا الى عمال الخدمة (الفراشين) وسواق السيارات .

سأله صديقه ولماذا الفراشين والسواق . قال رئيس المؤسسة كيف لا والفراش هو العراب والسمسار والوسيط والمقرر لشكل الرشوة وقيمتها ثم صاح .. هو الذي أفسدني وغيّر اخلاقي فقد كنت احمل براءة الأطفال لولا ابو سبهان .

في اليوم الثاني وقبل بداية الدوام وقف المدير مع صديقه عند بوابة الدائرة يحمل علبة التحميلات وأشترطوا على كل موظف أن يأخذ تحميلة واحدة ويتوجهون فورا الى المرافق الصحية ليجدوا موظف خاص برقابة التحاميل يشرف على وضعها بشكل صحيح في المكان الصحيح .

حملها الجميع وتحولت الدائرة في ذلك اليوم الى نموذج للمدينة الفاضلة فحيثما جاء رجل يحمل الرشوة للمدير لإنجاز عمله او توقيع صفقة له صرخ به المدير وضربه وجمع الناس عليه وهو يصرخ ( يا ناس يا عالم هذا يريد ان يرشيني . يريد أن يفسدني ) وهكذا كان حال بقية الموظفين الذين تحولوا الى ملائكة في الطهارة والنزاهة ينجزون معاملاتنهم بوقت اسرع من الضوء وإن عرض عليهم أحد ما رشوة صرخوا به وجمعوا عليه موظفي االدائرة.

حتى ابو سبهان كان صوته وصراخه يصدح عند باب المؤسسة يطرد من كان يتفق معهم وهو يصيح اتقوا الله يا فاسدين ..

الى هنا نتوقف عند هذا المشهد لنعود الى بيت القصيد في عراق الموعد والوعيد . نحن هنا وله الحمد صار للفساد فينا مؤسسات كاملة وقوانين ضامنة واساليب لم تخطر على بال ورجال لا يستحون ولا يخافون .

الفساد لدينا مشرعن مضمون وقد إستشرى في رئيس الكتلة ومن معه ورئيس الحزب ورئيس الجم... ورئيس الوز.. ورئيس البرل.. ومن معهم الوزراء ومن معهم والنواب ومن معهم ورؤساء المؤسسات ومن معهم والمدراء ومن معهم ورؤساء الأقسام والموظفين والفراشين ومن معهم .

الفساد لدينا استشرى في القضاء والنزاهة ومفوضية الانتخابات والمحققين والمحامين واغلب المعلمين والرياضة واللاعبين والحراس والمحروسين .

فهل تنفع بهم تحميلة النزاهة ؟ وكم نحتاج كل يوم وكم نحتاج كل شهر وكم نحتاج كل سنة ؟ من يضمن لنا استخدام رؤساء الكتل والأحزاب وأصحاب الفخامة والسيادة والمعالي لتحميلة النزاهة في الشكل الصحيح في المكان الصحيح .

اسئلة كثيرة تفرض نفسها لأن الفساد لدينا غير كل فساد الأرض واكبر وأدهى من كل فساد ولأن الفاسدين لدينا غير كل الفاسدين شكلا ومضمونا فأغلبهم دعاة الوطن والوطنية والعفة والحياء !!!.

علينا اولا ان نلزم من يشتري لنا تحميلة النزاهة بأن يضع التحميلة ويحملها بشكلها الصحيح في مكانها الصحيح قبل ان يوقع عقد الشراء لكي لا يفتح لنا بابا جديدا من ابواب الفساد تحت عنوان صفقة تحميلة النزاهة ..