المقالات

ما بين العلم والانسان ..لمن الغلبة ؟


  عبد الرحمن المالكي || 

 

العلم والانسان , من غلب من وهل صحيح انهما ليس فيهما غالب ومغلوب ؟ وكيف لنا ان نعرف , حقيقة الانسان , وهو يعيش في غابة تشابك فيها العلم والتطور بشكل سريع وملحوظ ؟ اليس الانسان هو قائد العلم , فكيف يتصارع معه اذاً ؟ هذه الاسئلة التي طرحتها , دائما تراودني في خلوتي , في عملي , في فرحتي , في حزني ...تراودني في كل مكان : البيت , الشارع , النادي الرياضي ... في جلسات الاصدقاء .. اشعر انها تلاحقني حتى اصبحت مثل ظلي امامي او خلفي !  ولأبسط الموضوع اكثر امام حضراتكم , واطرح رؤاي ببساطة شديدة .. اقول :  " ان الانسان , برغم انه حقق المعرفة في كل الميادين , لكني اشعر انه اصبح اكثر جهلاً بحقيقة نفسه , مما كان في العصور البدائية , لقد كان من آثار التقدم العلمي الذي احرزه , ان اصبح المجتمع عملاقاً في حين ان الانسان ارتد الى قزم ضعيف , وعلى هذه النظرة , المس ان الانسان اضطر الى التنازل عن كثير من الحريات الشخصية في سبيل تحقيق الامن والعيش الكريم . وعلى الرغم من ان العالم بفضل وسائل الاتصال المتطورة , اصبح كانه قرية صغيرة , الا ان الانسان بات يشعر بوحدة قاتلة في قرارة نفسه . ومن العجيب حقاً ان هذا الشعور يزداد بين الناس , كلما زاد عددهم , فآخر الدراسات تؤكد ان الاكثر المدن ازدحاماً مثل ( نيويورك ) او القاهرة , اعظمها اثراً في الشعور بالوحدة والفراغ . واعود بكم الى تساؤلي الاول : العلم والانسان من اغلب من ؟
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعلام الاجتماعي
ما بين العلم والانسان ..لمن الغلبة ؟
"الشَّيْطَانُ لَايَهْدِي الزُّهُورَ"   
شبكة الاعلام العراقي: خمس سنوات من القلق
عندما يستيقظ الأسد وترتعش النعاج
شناشيل زينب..!
الشيخ أردوغان يقبل على الآخرين ويحرمه على نفسه..!
المكرمة الرشوة..!
أليسا في بلاد العجائب..
مابين سمير صبيح ... وأليسا .. وعندما تفسد الضمائر .
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك