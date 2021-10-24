ما بين العلم والانسان ..لمن الغلبة ؟

عبد الرحمن المالكي ||



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العلم والانسان , من غلب من وهل صحيح انهما ليس فيهما غالب ومغلوب ؟ وكيف لنا ان نعرف , حقيقة الانسان , وهو يعيش في غابة تشابك فيها العلم والتطور بشكل سريع وملحوظ ؟ اليس الانسان هو قائد العلم , فكيف يتصارع معه اذاً ؟ هذه الاسئلة التي طرحتها , دائما تراودني في خلوتي , في عملي , في فرحتي , في حزني ...تراودني في كل مكان : البيت , الشارع , النادي الرياضي ... في جلسات الاصدقاء .. اشعر انها تلاحقني حتى اصبحت مثل ظلي امامي او خلفي ! ولأبسط الموضوع اكثر امام حضراتكم , واطرح رؤاي ببساطة شديدة .. اقول : " ان الانسان , برغم انه حقق المعرفة في كل الميادين , لكني اشعر انه اصبح اكثر جهلاً بحقيقة نفسه , مما كان في العصور البدائية , لقد كان من آثار التقدم العلمي الذي احرزه , ان اصبح المجتمع عملاقاً في حين ان الانسان ارتد الى قزم ضعيف , وعلى هذه النظرة , المس ان الانسان اضطر الى التنازل عن كثير من الحريات الشخصية في سبيل تحقيق الامن والعيش الكريم . وعلى الرغم من ان العالم بفضل وسائل الاتصال المتطورة , اصبح كانه قرية صغيرة , الا ان الانسان بات يشعر بوحدة قاتلة في قرارة نفسه . ومن العجيب حقاً ان هذا الشعور يزداد بين الناس , كلما زاد عددهم , فآخر الدراسات تؤكد ان الاكثر المدن ازدحاماً مثل ( نيويورك ) او القاهرة , اعظمها اثراً في الشعور بالوحدة والفراغ . واعود بكم الى تساؤلي الاول : العلم والانسان من اغلب من ؟