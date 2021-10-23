سلسلة قادة الشرق /٢ / (الحاج رضوان)

سلام دليل ضمد ||

ولد القائد الشهيد عماد فايز مغنية في نهاية العام ٦٢ في مدينة صور اللبنانية . له اخوين شهيدين وابن شهيد هو المجاهد جهاد .

عرف مغنية بعدة القاب منها الساحر والثعلب ورجل الظل وأطلق عليه اليهود ترومبلدور بقى لثلاث عقود مختفيا عن الانظار فهو يدير اغلب العمليات العسكرية دون الظهور للأعلام حتى قيل انه قام بعمليات تجميل كثيرة الا ان المرحوم أنيس النقاش (منفذ عملية اجتماع وزراء النفط في النمسا) نفى ذلك وقال كنا نلتقي انا ومغنية بين فترة واخرى ولم يقم بأي عملية تجميل الا انه لا يحب الظهور والتحدث بل كان رجل هاديء يعمل بلا كلل .

عمل مغنية كمعاون جهادي لحزب الله والذراع اليمنى وقائد للعمليات في حرب تموز ٣٣ وكان يصر على تواجده مع المقاتلين في الخطوط الامامية لعرمتى والبياضة

اما من اهم العمليات التي قام بها

١. تفجير السفارة الأمريكية ٨٣ والتي أسفرت عن مقتل ٦٣ اميركيا وعدد من الجرحى

٢. تفجير المعسكر الفرنسي والذي اسفر عن مقتل ٥٨ مقاتل فرنسي

٣. تفجير قاعدة المارينز ومقتل ٢٤١ من جنود وضباط المارينز . بعد هذه العملية تحديدا قال احد الخبراء العسكريين الامريكان كنت اتمنى ان التقي هذا الشاب لأعرف ما يدور برأسه وما يحب او يكره كيف يفكر نعم كنت اتمنى لقاء شاب بعمر ٢١ عام هزم اقوى قوة على وجه الأرض

٤. عملية بوينس آيرس (تفجير الجمعية التعاضدية اليهودية ) اتهم فيها عماد مغنية ومحسن رباني وآخرين وكانت هذه العملية ردا على مقتل الشهيد عباس الموسوي امين عام حزب الله حينها

٥. عمليات خطف لشخصيات اميركية بارزة بينها تيمي اندرسون وتيمي ويت

٦. عمليات خطف لجنود وضباط اسرائيليين بينهم العقيد احتياط حنانا

٧. اختطاف الطائرة الأميركية twa من مطار أثينا عام ١٩٨٥ والتي اذلت الاستكبار الأمريكي اتهم مغنية انه خطط للعملية بينما من نفذ هو علي عطوي واثنين آخرين

٨. خطف الطائرة الكويتية رقم الرحلة ٤٢٢ من بانكوك وكانت مطالب الخاطفين إطلاق سراح ١٧ شيعيا من سجون الكويت

٩. هناك عمليات كثيرة لا يسعني ذكرها

محاولات اغتياله او إلقاء القبض عليه

١. تعرض مغنية الى محاولة اغتيال بإطلاق نار من رشاش نوع كلاشنكوف عندما كان يعمل حارسا شخصيا لأية الله محمد حسين فضل الله

٢. محاولتي إلقاء القبض او التصفية احداها في أوربا والأخرى في بيروت

المحاولتين فشلتا واستطاع الشهيد الخروج سالما

٣. اغتيل القائد الحاج رضوان في ١٢ من شباط عام ٢٠٠٨ بوضع متفجرات في مقعد سيارته في كفر سوسة

اعترف احد الجواسيس الاسرائيليين أردني الجنسية فلسطيني الاصل بمساعدة الموساد لأغتيال الشهيد

قالوا فيه

١. كان جريئا وذكيا وخطر حقيقي على اسرائيل

(رئيس أركان الجيش الاسرائيلي)

٢. استطاع طرد الامريكان من لبنان وهو شاب صغير

(ايلينا ديان )

٣. عندما يذكروني به كنت أخاف بل لازلت اخافه

(مسؤول الاستخبارات دافيد بركاي )

ان الذي كسر الخوف في لبنان وصفع الفزاعة الأمريكية بل هو من اخاف الموت

(الجنرال الشهيد قاسم سليماني )