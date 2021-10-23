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الحوادث المرورية..خطر كبير يقلق العالم 


  سامي التميمي ||   كل 24 ثانية يقتل أنسان بسبب الحوادث المرورية .  أليس هذا أخطر من الأرهاب ،  أليس هذا أخطر من فيروس كرونا وغيره . لماذا  !؟   الأهتمام بالأرهاب وفيروس كرونا أخذ بعداً أعلاميا ً وسياسيا ً وصحيا ً وأقتصاديا  وأمنياً كبيراً . ولم تأخذ الحوادث المرورية نفس الأهتمام .  في بلداننا العربية لم يحظى قطاع الطرق  والجسور أهتماماً كبيرا ً،  وأيضا قطاع المرور وأجهزته ظل فقيراً تماما ، قد يمتلكون بعض الأجهزة والسيارات والدراجات الناربة الحديثة للتباهي فقط وفي مناطق محددة ،  ولكن كنظام وقواتين وضوابط على أرض الواقع فهي تكاد تكون معدمة  أو  بنسب ضئيلة جداً .  حذرت منظمةالصحة العالمية في مناسبات عديدة من خطورة الوضع وأشارت له بالأرقام  بأن 1.35  مليون قتيل سنويا ،  وفي أزدياد جراء الحوادث المرورية. بسبب الأهمال  بأنشاء الطرق والجسور وصيانة الطرق القديمة والمتهالكة  ، وبسبب عدم وضع اللوحات والأشارات الضوئية والأعلانات والأعلام والتنبيه والتخطيط الملون والواضح للطرق الرئيسية والفرعية ، وعدم وجود أرصفة للمشاة وطرق للدراجات الهوائيةوالنارية  وعدم الألتزام بشروط وقواعد السلامة المرورية ومنها السرعة وحزام الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال وسلامة وفحص المركبات وضمانها قبل خروجها للشارع  ،  ففي الدول المتقدمة لايمكن لأي مركبة أستعمال الطرق السريعة والجسور والشوارع العامة بدون شهادة فحص سلامة وضمان نافذة لمدة سنتان . وهذه الشهادة معدة من قبل ورش خاصة بالسيارات وموثوقة ومزكاة ومراقبة من قبل دوائر المرور  ولايمكن أستعمال الطرق السريعة والجسور بدون قطع تذاكر وأجباري عبر بوابات ألكترونية ومحصنة ، والطرق مراقبة عبر كاميرات ورادارات عالية الدقة تصور السيارة ورقمها وقائدها في حال تجاوز السرعة  الحد المقرر ، يخالف بفاتورة تصل الى  500 يورو   .  وأيضا هناك كنترول قد تفاجئ به على الطرقات البعيدة والفرعية والمزارع والخالية من الحركة المرورية ،  وعند بدء المدارس  وأعياد رأس السنة الميلادية تكون هناك حملات قوية للمراقبة والفحص والتدقيق للسيارات والدراجات النارية .  وللعلم الدراجات الناربة لايمكن قيادتها بدون رخصة وإمتحان مثلها مثل رخصة قيادة السيارة . وكلاهما  قد تأخذ منك وقتاً   وأموالاً   كبيرة    ،  وتحتاج لجهد وتركيز  عال في القراءة والتحضير ( نظري وعملي )  . وعند المخالفة في الطرق قد تسحب الرخصة وتعيد الدراسة من جديد أو تلغى الرخصة بعدم قيادتك السيارة أو الدراجة بسبب نوع الخطر الذي تسببه للأخرين .  علينا التفكير جديا ً بفرض قوانين وقواعد وشروط للحصول على رخصة القيادة . وعلينا أيضا تنظيم وتأهيل طرقنا وجسورنا لكي لاتكون خطر مميت يداهم الجميع في أي لحظة  .  وفرض الغرامات والضرائب هو ردع لغير المؤهلين للقيادة وأحترام الطرق وأرواح الناس ، ودخل أضافي لميزانية الدولة .  في تأهيل الطرق  ، مع الضرورة بتوجية الأعلام والمنظمات والوزارات والمؤسسات والتثقيف أيضاً من خلال رياض الأطفال والمدارس وحتى المعاهد والجامعات صعوداً من أجل السلامة والأمان . 

 

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