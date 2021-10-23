المقالات

الجبهة الأمريكية المناهضة للمقاومة تعدد ادوار ووحدة الهدف .


  حسام الحاج حسين ||   لايمكن الفصل بين ملفات المنطقة ذات الأهتمام والترتيب الأمريكي بسبب تعدد الأدوار ووحدة الهدف . سمير جعجع اراد جر لبنان الى حرب أهلية بدعم أمريكي من خلال السفارة الأمريكية في بيروت ،،! جعجع صاحب شعار ( العبور الى الدولة ) في اشارة واضحة الى استهداف المقاومة بااعتبارها المانع في تشكيل الدولة كما تصورها البروباغندا الأمريكية ، نرى صورة اخرى لجعجع في العراق لان المعادلة المركبة  الأن هو صوت واحد مع جسد متناثر هنا وهناك .  وقد تم رفع شعار الدولة والا دولة في العراق وشعار حل نزع سلاح الفصائل في  اشارة الى فصائل المقاومة على غرار لبنان وحزب الله ،،! تم ؤد الفتنة في لبنان بفضل الأنضباط العالي لحزب الله وأمل لانهم يستشعرون بالخطر الكبير من خلال محاولة جر لبنان الى اتون حرب اهلية تحرق الجميع ،،! في نفس التوقيت القت نتائج الأنتخابات المشكوك بنزاهتها بضلالها على المشهد السياسي في العراق ،،! ارسلت واشنطن وتل ابيب برسائل اعلامية تؤكد ضلوعها بابعاد المحور المعادي لوجودها في العراق ،،! السفير الأمريكي السابق صرح بان نتائج الأنتخابات استطاعت ابعاد المعارضين لوجودها . كما صرحت وسائل اعلام اسرائيلية نقلا عن مسؤولين بان نتائج الانتخابات تخدم الرؤيا الإسرائيلية في اطار تقويض النفوذ الإيراني في العراق ،،! لكن الأطار التنسيقي الشيعي الذي كان ضحية اللعبة الأمريكية - الاماراتية القذرة استطاعت ان تضبط الشارع المؤيد والمساند للمقاومة من خلال تنظيم احتجاجات سلمية هي الأكثر انضباطا منذ عام ٢٠٠٣ م . بسبب هذا الأنضباط المشابه لموقف المقاومة في لبنان استطاعت تضييع الفرصة لمن راهن على الأقتتال الشيعي - الشيعي . لكن الجبهة الأمريكية في المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي امام هذا الأنضباط ، وربما تبحث عن مساحة كافية للنفوذ الى فضاء الخلاف والفوضى لضرب المقاومة من خلال ادواتها المحلية ،،! في هذا السياق المترابط لايشترط ان تكون عميلا لتخدم هذه الأجندات بل يكفي ان تكون جاهلا  لتنفيذ مايراد منك ان يكون ،،! نزع سلاح المقاومة في العراق ولبنان هو هدف استراتيجي امريكي لايتوقف من ناحية التخطيط والتنفيذ رغم اختلاف الأدوات لكن الهدف هو واحد ،،! وهو الضمان الوحيد لأمن إسرائيلي مستدام على حساب أمن المنطقة ،! ان وقوف المقاومة ضد مخططات الأرهاب التكفيري وقوات الأحتلال الأمريكي والإسرائيلي هو خطر يهدد المصالح العليا للأمبريالية والهيمنة ، وتسعى واشنطن وتل ابيب تحطيم هذا المحور ،،! ربما سنرى في قادم الأيام السرديات الأمريكية والإسرائيلية ضد المقاومة في العراق ولبنان ولن تتوقف حتى يهلك احد الفريقين ،،!  
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجبهة الأمريكية المناهضة للمقاومة تعدد ادوار ووحدة الهدف .
طهران - رياض والخطوات الايجابية
مستبد جشع يطلق منصة تواصل اجتماعي..!
الانقلاب البارد
عين على المظاهرات..
اوسمة بنظام غبي..!
تصارحوا توحدوا لا تتحاربوا..!
عنكم اتحدث..!
شعر/ سمير الشعر..!
الضغط الشعبي يؤكد على استعادة الحقوق .. والاطار التنسيقي يقطع الطريق على "بلاسخارت" 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك