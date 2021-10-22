عنكم اتحدث..!

رجاء اليمني ||

عن المسلمين أتحدث؛ ألم يحين الوقت حتى يستيقظ المسلمون من المنام؟

ألم تدق ساعه الصفر؟ ألا يهتز ما في القلوب مما يحصل في بلاد المسلمين؟ ألم تجد الغيرة على دين الله

ذلك المكان الطاهر والذي أمر الله رسوله أن يخرج اليهود منه بل وخمدت نار النصارى يوم بعث المحمود في الأرض والسماء حتى نجد ديار الدعارة في بلاد الحرمين؛ وقد نزلت آيات من الذكر تحرم تواجدهم في بيت الله ونزلت آيات السماء تمنع أن يطأ بيت الله المشركون هم الان احد حاخاماتهم يتجول في رحاب السعودية.

فقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: 116]. وقوله جلّ جلاله: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: 103].

وقوله جل جلاله:- ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: 119].

والمسلمون يلتزمون الصمت.

وقد جعل الإسلام <المُستَحِلَّ كافِرًا زائِدًا في الكفر، وكذلك متى قال لغيره: إنَّ الحرام حلالٌ فافعله. قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: 37].

ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: 59].

وقوله : ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: 139].

فالحلال ما أحلَّه الله جلّ جلاله في كتابه، أو جاء حِلُّه على لسان رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم. فقد أُوتِي الكتابَ ومثلَه معه، ومثله يُقول: "إنَّ الحرام ما حرَّمَه الله في كتابه، أو على لسان نبيَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم".

ومُؤدَّى ذلك أنَّه لا مجالَ للعقل فيه، فلا يُقاس على الحلال أو الحرام، يقول الشعبي: "إذا أخذتُم بالقياس أحللتُم الحرام، وحرَّمتم الحلال"

نا من مقامي هذا أبرأ إلى الله من السكوت والصمت؛ وبعلو الصوت أردد الا لعنة الله على الظالمين والمتخذين بيوت الله هزوا فيحلون الحرام ويحرموا الحلال الا لعنة الله على محمد بن سلمان الذي يتولى أمور بيت الله الحرام.

أصبح أقدس مكان في العالم مجمعًا الفسق والدعارة. ومن هنا اتحمل كل كلمة انطق بها وإصرح بوجوب قتل محمد بن سلمان لانه خارج على حدود الله وأنه ينشر الفسق والمحرمات في بلاد الحرمين.

فهل من مذكِِّر؟

وهل من مستمع؟ سلام سلام يجب قتل الطاغية محمد بن سلمان لانه مرتّد عن دين الله وليس بمسلم ولا يجوز أن يستلم مقاليد بيت الله الحرام. این المؤمنين الذين يوجبون الخروج عليه ومقاتلته بحكم شرع الله.

والعاقبة للمتقين