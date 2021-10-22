شعر/ سمير الشعر..!

د. حسين القاصد ||
ردت أگلك لا تموت.. وگلت أموت
وردت أگول الغيمة وحشة
ومن تشوف الشمس تخجل
وبدمعها الروح تبتل
والشعر دمعات مزنة اعله البيوت
والسما تمطر شعر..
والشعر بيك يتغزل
يابو عليوي مو وكنها.. لا تموت..
لا ياگاصد
تدري هذا الموت منجل
خلّه يحصد من سمير الشعر سنبل
خلني أموت..
راح تبجيني القوافي وتلبس أسود
والمنصة تگوم تجهش بالنواعي..
الله ولحّد
مات خيّال القوافي..
بليل وحشه ومامش أحد
...
وين رايح..؟
راح أموت..
وين أشوفك؟
وين أجيك؟
منين أفوت؟
ادخيلك اوگف لا تموت
آنه مت هواي گبلك ياسمير
وبعد ما بياش أموت
..
لا ياگاصد..
احنه متنه اعله العراق المات بينه
حتى من عشنه.. انشدهنه وما درينه
شكثر متنه ومادرينه
وهسه هذا إعلان موت
آنه رايح.. خلني أموت.
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