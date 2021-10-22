شعر/ سمير الشعر..!

التعليقات

رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ... الموضوع :

مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام

رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ... الموضوع :

بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي

رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ... الموضوع :

من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!

ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ... الموضوع :

لهذا يبغضون الحشد..!

زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ... الموضوع :

إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم

محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ... الموضوع :

اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!

محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ... الموضوع :

ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام

رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ... الموضوع :

الى بعض الكتل الشيعية!

رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ... الموضوع :

أيها الشعب..!