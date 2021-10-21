المقالات

إرساء مفهوم جديد للوحدة الإسلامية..

83 2021-10-21

 

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||

 

أختلفت الأمة على أشياء كثيرة، بعضها حول الفروع، وبعضها الآخر حول الصول، وغيرها على السيرة..وكان تاريخ ميلاد رسولنا ألكرم من النوع الأخير.

الإختلاف على السيرة له ابعاد ميدانية وإنعكاسات إجتماعية خطيرة، ففي وقت كان يحتفل فيه السُنة في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام، بمولد الرسول صلواته تعالى عليه وعلى آله، كان الشيعة يتأخرون عنهم بضعة أيام ليحتفلوا، وكانت هذه الأيام الخمسة مصدرا لصناعة إختلاف مجتمعي كبير، في أمة مختلفة على أشياء كثيرة!

الإختلاف صناعة، نتاجها التفرقة المذهبية في الأمة الإسلامية، والإقتتال أو النزاع المذهبي، وهو صنعة يجيدها كثير من الأشرار..

لكن الوحدة عقيدة لا يجيده إلا الأخيار المؤمنين بها، والفرق كبير جدا بين الصناعة والعقيدة، وندرك أهمية عقيدة الوحدة، في ظل حضور قوي للغة الإختلاف، السائدة في ساحتنا الإسلامية، وفي ظل الإنشطار الأميبي، والأنتشار الكثيف لعقيدة التكفير في مجتمعاتنا.

أدرك الإمام الخميني (قدس سره) لحظة دعوته إلى اعتبار الفترة الممتدة من 12 إلى 17 ربيع الأول أسبوعاً للوحدة الإسلامية،  كان يبني مفهوما جديدا في الأمة، يعتمد على تحويل الإختلاف الى مصدر للوحدة الإسلامية..

لقد حوّل الإمام الخميني(قد سره)، وهو الحامل للواء عقيدة الوحدة، المستقاة أصلا من عقيدة التوحيد، الخلاف الحاصل بين السنّة والشيعة، حول تاريخ ولادة الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) إلى أسبوع للوحدة، بحيث يبدأ هذا الأسبوع بتاريخ ولادة النبي بحسب اعتقاد السنة، وينتهي بالتاريخ الذي يحتفل فيه الشيعة بولادته.

لقد كان الإمام الخميني ماهرا بإنتاج ما يريد من ما يعتقد، وهكذا جعل الإمام من هذا الخلاف، مناسبة لإعادة إسقاط مفهوم الوحدة في وعينا الجماعي، وكانت مهارته نابعة من إدراكه بأن عدو الإسلام، لا ينظر إلى الفرد إنطلاقاً من هويته المذهبية، بل يستهدفه لأنه مسلم، ولذا يتعين ترويج مفهوم مؤداه: أن ما يفرق المذاهب الإسلامية؛ أقل بكثير مما يجمعها.

المشكلة التي أدرك ابعادها الإمام الراحل، هي أن الخلاف تحول الى إختلاف بسبب إرادة من خارج الأمة، أستغلت التطرف داخل الأمة، فغذته ونفخت فيه، وهيأت له السبل ليكبر ويتضخم، على يد التكفيريين المنتمين لأهل السنة، وبعض الجهلة الشتامين من الشيعة، مع العرض أن هؤلاء لا يقاسون عددا وتأثيرا بأولئك..!.. لكن عموما فإن المتطرفين في الأمة يشكلون أقلية، بيد أن الأجواء مهيأة لهم من قبل الإستخبارات العالمية لإثارة الفتنة!

إن التدين ليس في إطلاق اللحى، بل هو سلوك يقوم أساساً على مبدأ الوحدة، والسعي لتقليص الهوة، التي تفصل بين نظرية الوحدة الإسلامية، والواقع المعاش حالياً.

كلام قبل السلام: هذا هو الهدف الذي سعى اليه الإمام الخميني، والذي يجب أن نتمسك به بأسنانا، لأنه لا مناص لنا إلا بالوحدة، إذا أردنا أن يبقى الإسلام حيا!

سلام....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قادة المقاومة الإسلامية..بين صدق الأقوال وتصاعد مراحل الإنجاز..
إرساء مفهوم جديد للوحدة الإسلامية..
 قراءة في تقرير البعثة الأوربية
الحسنات يذهبن السيئات
اسبوع الوحدة الإسلامية..
صورة فوتوغرافية لرسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم!
جلد الذات عمل ضروري لا يقوم به إلا الشرفاء..!
هل يمكن إزالة جبل الفساد؟!
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
لماذا الخوف من شيعة العراق؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك