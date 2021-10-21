صورة فوتوغرافية لرسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم!

صابرين البغدادي ||

خلق أفضل الخلق يقول عنه ربه تبارك وتعالى

(وإنك لعلى خلق عظيم)

وإن المسلم ليشتاق لرؤيته صلى الله عليه واله وسلم وكذلك لمعرفة خلقه وليستمع لتوجيهه وأقواله ليقتدي به ويقتفي أثره , ولن أطيل عليكم وسأنقل لكم هذه الأحاديث فلعلها تذكرنا بخلقه صلى الله عليه واله وسلم وكذلك كيف كانت هيئته وصورته التي صوره الله عليه فنشتاق إليه أكثر ونحبه أكثر بأبي هو وأمي ... فتعالوا معي واقرأوا هذه الأحاديث والصفات:

كان ابغض الخُلق إليه الكذب

كان ابيض ، كأنما صيغ من فضه ، رجِل الشعر

كان ابيض ، مشرباً بحمره ، ضخم الهامة ، أهدب الأشفار

كان ابيض ، مشربا بيض بحمره ، و كان اسود الحدقة ، أهدب الأشفار

كان ابيض مليحا مقصدا

كان أحب الألوان إليه الخضرة

كان أحب الثياب إليه الحبرة

كان أحب الثياب إليه القميص

كان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه

كان أحب الشراب إليه الحلو البارد

كان أحب الشهور إليه إن يصومه شعبان

كان أحب العرق إليه ذراع الشاه

كان أحب العمل إليه ما دووم عليه و إن قل

كان أحسن الناس خلقا

كان أحسن الناس ربعه ، إلى الطول ما هو ، بعيد ما بين المنكبين ، أسيل الخدين ، شديد سواد الشعر ، أكحل العينين ، أهدب الأشفار ، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ، ليس له أخمص ، إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضه

كان أحسن الناس ، و أجود الناس ، و أشجع الناس

كان أحسن الناس وجها ، و أحسنهم خلقا ، ليس بالطول الشاهق ، و لا بالقصير ألاصق

كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، و لكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، و يقول : السلام عليكم ، السلام عليكم

كان إذا أتى مريضا، أو أتي به قال: اذهب البأس رب الناس، اشف و أنت الشافي، لا شفاء ألا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما

كان إذا أتاه الأمر يسره قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، و إذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال

كان إذا أتاه الرجل و له اسم لا يحبه حوله

كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الأهل حظين، و أعطى العزب حظا

كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان

كان إذا أتى بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان

كان إذا أتى بطعام سال عنه أهديه أم صدقه؟ فان قيل: صدقه، قال لأصحابه: كلوا و لم يأكل و إن قيل: هديه، ضرب بيده،

فأكل معهم

كان إذا اخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا، و كان يقول: انه ليرتو فؤاد الحزين، و يسرو عن فؤاد السقيم، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها

كان إذا اخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن

كان إذا اخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها

كان إذا اخذ مضجعه من الليل قال ( بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي و اخسأ شيطاني، و فك رهاني ، و ثقل ميزاني ، و اجعلني في الندى الأعلى)

كان إذا اخذ مضجعه من الليل، وضع يده تحت خده ثم يقول ( باسمك اللهم أحيا، و باسمك أموت) وإذا استيقظ قال (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا و إليه النشور )

كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع

كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول : اللهم قني عذابك، يوم تبعث عبادك ( ثلاث مرات )

كان إذا أراد إن يستودع الجيش قال: استودع الله دينكم، و أمانتكم، وخواتيم أعمالكم

كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة

كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد، و أنت كسوتنيه، أسألك من خيره، و خير ما صنع له ، و أعوذ بك من شره، و شر ما صنع له

كان إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفه: و يأتيك بالأخبار من لم تزود

كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك و بهائمك، و انشر رحمتك ، و أحيي بلدك الميت

كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك، و تعالى جدك، و لا اله غيرك

كان إذا اشتدت الريح قال: اللهم لقحا لا عقيما

كان إذا اشتكى أحد رأسه قال: اذهب فاحتجم، و إذا اشتكى رجله قال: اذهب فاخضبها بالحناء

كان إذا اشتكى رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك، من داء يشفيك، و من شر حاسد إذا حسد، و من شر كل ذي عين

كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات و مسح عنه بيده

كان إذا أصبح و إذا أمسى قال: أصبحنا على فطره الإسلام، و كلمه الإخلاص، ودين نبينا محمد، و مله أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما و ما كان من المشركين

كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبه، لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة

كان إذا اعتم سدل عمامته بين كفتيه

كان إذا افطر عند قوم قال: افطر عندكم الصائمون، و أكل طعامكم الأبرار، و تنزلت عليكم الملائكة

كان إذا افطر قال: ذهب الظمأ، و ابتلت العروق و ثبت الأجر أن شاء الله

كان إذا افطر عند قوم، قال : افطر عندكم الصائمو، و صلت عليكم الملائكة

كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذى أطعم و سقى، و سوغه و جعل له مخرجا

كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث

كان إذا أكل لم تعد أصابعه بين يديه

كان إذا انزل عليه الوحي خشع لذلك و تربد وجهه

كان إذا انزل عليه الوحي نكس رأسه ، فإذا اقلع عنه رفع رأسه

كان إذا انصرف انحرف

كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام، و منك السلام، تباركت يا ذا الجلال و الإكرام

كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذى أطعمنا، وسقانا، و كفانا، و آوانا فكم ممن لا كافي له، و لا مؤوي له

كان إذا بايعه الناس يلقنهم: فيما استطعت

كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا و لا تنفروا، و يسروا و لا تعسروا

كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا و كذا

كان إذا تضور من الليل قال : لا اله إلا الله الواحد القهار، رب السموات و الأرض و ما بينهما العزيز الغفار

كان إذا تكلم بكلمه أعادها ثلاثا، حتى تفهم عنه، و إذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثا

كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين