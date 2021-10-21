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مدينون لك يا حبيب الله


 

د. عطور الموسوي ||

 

ورد عن مولانا الامام الحسين عليه السلام :

اللهم لك الحمد لله أن  لَمْ تُخْرِجْنى لِرَأفَتِكَ بى، وَلُطْفِكَ لى، وَاِحْسانِكَ اِلَىَّ، فى دَوْلَةِ اَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ، وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ، لكِنَّكَ اَخْرَجْتَنى للَّذى سَبَقَ لى مِنَ الْهُدى، الَّذى لَهُ يَسَّرْتَنى..

ولدنا مسلمين دون جهد وعناء ووجدنا اهلنا يلهجون باسمه صلوات الله عليه واله..

علمونا كلمة الشهادة قبل ان يكتمل نطقنا لأحرف الكلمات نطقا كاملا..

احببناه وحبه يسري في دمنا وينتقل في جيناتنا .. سيرته العطرة مادة اساسية في مناهج دراستنا ونحن صغارا كنا نلمس انفاس التضليل وحجب بعضا من شعاعات نوره لصالح اخرين !

كل عام يكون لمولده صلوات الله عليه نقلة في مشاعرنا بعد شهرين من اسىً ومواساة لآله الكرام بمصاب ريحانته وثلة مؤمنة ناصروه ..

ننتظرك مولدك ايها البشير ننعش ارواحنا الخاوية من سيرتك العطرة وحياتك الممتلئة عذاءا ومآثرا جعلك الله بها اسوة حسنة لنا ..

فأقبلنا ايها العزيز فقد جئناك ببضاعة مزجاة واوف لنا الكيل فاننا في فقر مدقع ..

اقبلنا في امتك التي تنادي بها يوم القيامة امتي امتي

واسأل ربك ان يثبتنا على نهجك ياحييب اله العالمين ..

مدينون لك يا خير الأنام ونبعث لروحك السلام فقد آمنا بك ولم نرك فلا حرمنا الله رؤيتك ورزقنا شفاعتك وسقانا من حوضك وعرف بيننا وبينك في الجنان ..

صلى الله عليك مادامت السموات والارضون ..سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار ..

انه سميع مجيب ..

 

20تشرين ثاني 2021

13 ربيع اول 1443

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