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عودة طالبان والبعث..سيناريو الغرف السرية


 

سامي التميمي ||

 

نعم ليس بعيدا، فأمريكا وأسرائيل ودول الغرب ودول الخليج  ، يخططون لعودة البعث بطريقة أخرى وبرموز موالية لهم ومختارة من قبلهم ومتعهدة بكبح جماح المقاومة المتمثلة بأيران ومروراً بالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن .

وأيضا لضرب أقتصاديات وجماح ونوايا بعض الدول التي تعارضهم في مختلف الأمور .

وهذا السيناريو يعملون علية منذ زمن في ضرب قادة المقاومة وفرض الحصار وزرع الفتن وتشتيت الأوصال وزرع العناصر الحاقدة والمريضة والخونة .

ولكن السؤال ؟

كيف بأمكاننا تفويت الفرصة عليهم ودحر أفكارهم ومؤامراتهم .

الجواب .

أذا تركنا الخلافات وعملنا من أجل الوطن والأنسان وبسرعة ودقة متناهية ونزاهة .

يقول المثل المصري ( أمشي عِدل يحتار عدوك فيك )

هم يستفادون من ثغراتنا ومهاتراتنا وخلافتنا والطريقة السيئة في أدارة الدولة ونهب خيراتها وجعلها في أحضان الأحزاب والكتل والعوائل وأصدقائهم .

الزمن الماضي منذ 2003 ولحد الأن أعطاهم رؤية واضحة ومساحة كافية وأرضية خصبة للعمل في العراق وخارجه . وقد تغلغلوا أكثر وأكثر بصداقاتهم المزيفة وبطريقة مخابراتية ومغرياتهم لبعض الشخصيات السياسية والثقافية والعلمية والرياضية وحتى العشائر . وإستطاعوا أن يبنوا قاعدة طويلة عريضة من المعلومات المهمة . حتى وصل الأمر بأي سفير أجنبي يقابل ويفرض أجنداته ورأيه على أعضاء البرلمان والحكومة والمنظمات والأفراد . وهذا السياق غير متعارف عليه في دول العالم .

وعندما يجدون بأن وجود جيوشهم وأساطيلهم ومؤسساتهم   ، أصبحت في خطر ولاداعي لوجودها ،  فهناك أوراق ومخططات أخرى قد وضعت مسبقاً .

ولا تستغربون أن حدث نفس الشيئ كما في  أفغانستان . فقد تركوا كل شئ للوحوش المفترسة .

أحذروا تلك الساعة وخططوا  لمستقبل أفضل يليق بكم وبهذا  الشعب . مادام الخيار بأيديكم ومادامت السلطة في أحضانكم .

كثر  أعدائكم . وعندما يكثر الأعداء وخصوصا من الشعب . فليس هناك من حامي ومدافع . فقد يكون الحرس الشخصي هو أول الهاربين أو السارقين والقاتلين . فكل شئ يتغير بلحظة وليس هناك قواعد وأخلاق وعقيدة .  الفقر والفساد والسرقات  عندما تكثر . يخرب كل شئ .

تمنياتنا أن نفهم درس أفغانستان .

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