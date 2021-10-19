المقالات

لبنان/ الأقليات وسبل البقاء بين خيار الدولة وخيار الميليشيا


  د. علي حكمت شعيب *||   إن من التهديدات الوجودية التي تنذر بتدمير كيان أي جماعة هو أن يكون لدى قيادتها قصور في دراسة بيئتها لتحديد ما يحيط بها من مخاطر ويعيق تقدمها ويزعزع سبل بقائها. وما ينفعها من فرص ويضمن نموها واستمراريتها. وما هي نقاط قوتها وضعفها ونقاط قوة وضعف خصمائها. وهذه قضية حساسة لأن الحكمة تقول: "الجاهل بقدر نفسه هو بقدر غيره أجهل." إن سوء التقدير لهذه الأمور من قبل قيادة أي جماعة وموافقة الأتباع على ذلك هو الذي يغري بخوض المغامرات الخاسرة ويودي بالجماعة إلى الهلاك أو التهجير والاندثار. وفي التاريخ شواهد كثيرة على ما قدمناه. والساحة المسيحية في المنطقة اليوم تقف بين خيارين: - خيار الدولة التي تحميها وتضمن رفاهيتها وبقاءها من خلال انصهارها مع محيطها. - وخيار الميليشيا التي يقودها مغامرون ليس لديهم قراءة واعية لبيئتهم السياسية يدّعون الأهداف نفسها  لكن عبر التقسيم والانعزال عن المحيط والتحالف الدوني مع قوى خارجية ليقدّموا لها خدمات فينفذوا خططها في التآمر على أبناء محيطهم مقابل التمويل والدعم. هذان خياران استراتيجيان حقيقيان عند أي مسيحي لا بل أي منتسب لأقلية في المنطقة. وعندنا في لبنان يقف إخوتنا المسيحيون أمام خيارين: خيار الدولة أو خيار الميليشيا المارقة المتعطشة للفتن والقتل وسفك دماء الأبرياء من أبنائها وسائر المواطنين لأنه بذلك تتأمن لها التربة الخصبة لشجرتها الخبيثة. إن قراءة التجارب الماضية للفتن والحروب التي مرت بها منطقتنا لا سيما وطننا لبنان في حربه الأهلية أواسط سبعينات القرن الماضي والعراق وسوريا في السنوات العشر الأخيرة ومن ثم النظر الى استراتيجية أمريكا التي تتحضر اليوم للانسحاب من منطقة الشرق الأوسط بعد انتصار محور المقاومة فيها وإلى إخفاقها وحماقتها في أفغانستان وكيفية التصرف مع عملائها هناك يقود دونما شك إلى:  جعل خيار الدولة هو البديل الأنسب لأمن وحماية ورفاه الأقليات أما الارتباط بالمحور الأمريكي فإنه قد خرّب كل من سوريا والعراق إذ أوجدت فيهما أمريكا حركات تكفيرية وهابية أمعنت في ذبح الأقليات وتهجيرهم.   وقد هاجر لذلك من العراق نسبة 90% من المسيحيين المقيمين فيه. وفي الوقت الذي كانت أمريكا في المنطقة عبر دعمها للتكفيريين تقتل وتهجّر المسيحيين كان محور المقاومة يدافع عن مدنهم وقراهم ويؤمنهم فيها مواجهاً التكفيريين بكل صلابة. وبناء عليه فإذا كانت الدولة هي الأفضل وعدم الارتباط بالمحور الأمريكي هو الأنسب والابتعاد عن المغامرين هو الأسلم.  فإن ذلك يتطلب استنكاراً وشجباً وإدانة وإنفاذاً لحكم القانون على كل من يسعى الى ضرب هذا الخيار في الوطن عبر أفعال ميليشياوية حقيرة تقتل الأبرياء الآمنين وتتباهى بذبحهم وتدّعي بذلك حماية منطقتها متجاوزة دور الدولة الرعائي في توفير الأمن والحماية ومتخذة من فعل القتل سبيلاً لرفع مكانتها في بيئتها. إن هذا الفعل الشنيع الخسيس والجبان الذي يذبح الأبرياء مدّعياً الشجاعة والمرتكز الى سوء تقدير قوة الخصم من الناس والدولة والذي شهدنا مصداقاً له بالأمس في لبنان.  هو فعل لا يقوم به إلا الأنذال الحمقى وهو ما تطلبه أمريكا بالذات وبعض الدول العربية منهم للإفساد في ساحة الوطن من أجل إرباك بيئة من يقاوم أمريكا في المنطقة ويفشل خططها فيها. إن هؤلاء المغامرين في لبنان الذين يوردون أتباعهم سبل الهلاك ويأخذون بيئتهم الخاصة الى التهجير ويريدون زعزعة الأمن في البلاد جزاؤهم التفكيك والنفي والسجن والتقتيل تحت حكم القانون. لأن في القصاص حياة للمجتمع وموت للجريمة التي تأصلت في نفوسهم فلم يتوبوا بعد أن سنحت الظروف السياسية لهم بعفو سياسي وأعطتهم فرص التعافي بعد مقتل الرئيس رفيق الحريري عام 2005م. الأمر واضح وجلّي ويحتاج الى عزم وحزم. فليبادر أصحاب الإرادات الطيبة والعقول النيّرة من رجالات الوطن لاجتثاث تلك الغدة السرطانية المليشياوية التي جُبلت بالغدر والخيانة المكتنزة لكل عوامل الفتن والتي لا تتغذى إلا على دماء الأبرياء.      * أستاذ جامعي / الجامعة اللبنانية ـ بيروت
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قنبلة بحجم مائة ألف!
الوحدة الإسلامية هي الخیار الوحید لانتصار الأمة الإسلامية
لبنان/ الأقليات وسبل البقاء بين خيار الدولة وخيار الميليشيا
تركوا ابناءنا يرابطون على السواتر وتآمروا عليهم وعلى انصارهم بالداخل !.
طالبان وداعش..وجهان لعملة واحدة.
اسباب التراجع الشيعي في العراق؛ ماقل..ودل
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) الصافات ١٤٧
غريزة العنصري يلقي الكلام على عواهنه ح2
قصة محظية صدام
السعودية بوابة إيران على العالم العربي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك