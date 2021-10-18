بين جعجع والمقاومة..!

سلام دليل ضمد ||

في عام ١٩٧٤ تغنت فيروز (بلبل الصباح ) بثلاث شباب هم ياسين موسى الموزاني (عراقي) ومنير المغربي (فلسطيني) واحمد الشيخ محمود (سوري) أبطال عملية الخالصة في كريات شمونة فقد كتب طلال حيدر اغنية زهر البيلسان التي غنتها فيروز وتغنت بها بنات وشباب عشاق الشجاعة والثبات كانوا يا جعجع اقرانك حين كنت (جعجعة بلا طحين) لا اريد ان أخوض في تفاصيل العملية ولا غيرها كعملية نهاريا التي نفذها الشهيد سمير القنطار وحينها كان عمره ١٦ عام فقط وما تلاها من عمليات على يد المجاهدين في حزب الله اما انت يا ابن ذوات الروايا جرفك سيل الباطل حتى رماك على ضفة الكيان الغاصب لأرضك فذهبت تسترضيهم وتقبل ايديهم وتقدم اخوتك قرابين على دكة الموت متفاخرا بأنك أقذر مخلوقات الله وكان اول قربان قدمته اللواء( احمد متوسليان) قائد الحرس الثوري وبطل الانتصار في المحمرة وسيد (محسن موسوي ) و(تقي راستيجار ) و(كاظم اخوان )

لو لم تكن لك يد في اي عملية اغتيال انت و القذر (حبيقة )الا قتل احد الأربعة لكن القتل لك اقل جزاء. فضلا عن مجزرة قتلت بها اهلك وبقت على جبينك وصمة عار بل ركبك العار في مجزرة صبرا وشاتيلا من رأسك حتى اخمص قدمك ومهما طال الزمن فأعلم ان البون شاسع بين القمة والحضيض

وبين الثرى والثريا

لم اكتب عنك الكثير لأني أراك سملق تافه