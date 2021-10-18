المقالات

بين جعجع والمقاومة..!


 

سلام دليل ضمد ||

 

في عام ١٩٧٤ تغنت فيروز (بلبل الصباح ) بثلاث شباب هم  ياسين موسى الموزاني (عراقي) ومنير المغربي (فلسطيني) واحمد الشيخ محمود (سوري)  أبطال عملية الخالصة في كريات شمونة فقد كتب طلال حيدر اغنية زهر البيلسان التي غنتها فيروز وتغنت بها بنات وشباب عشاق الشجاعة والثبات كانوا يا جعجع اقرانك حين كنت (جعجعة بلا طحين) لا اريد ان أخوض في تفاصيل العملية ولا غيرها كعملية نهاريا التي نفذها الشهيد سمير القنطار وحينها كان عمره ١٦ عام فقط وما تلاها من عمليات على يد المجاهدين في حزب الله اما انت يا ابن ذوات الروايا جرفك سيل الباطل حتى رماك على ضفة الكيان الغاصب لأرضك فذهبت تسترضيهم وتقبل ايديهم وتقدم اخوتك قرابين على دكة الموت متفاخرا بأنك أقذر مخلوقات الله وكان اول قربان قدمته  اللواء( احمد متوسليان) قائد الحرس الثوري وبطل  الانتصار في المحمرة  وسيد (محسن موسوي ) و(تقي راستيجار ) و(كاظم اخوان )

لو لم تكن لك يد في اي عملية اغتيال انت و القذر (حبيقة )الا قتل احد الأربعة لكن القتل لك اقل جزاء. فضلا عن مجزرة قتلت بها اهلك وبقت على جبينك وصمة عار بل ركبك العار في مجزرة صبرا وشاتيلا من رأسك حتى اخمص قدمك ومهما طال الزمن فأعلم ان البون شاسع بين القمة والحضيض

وبين الثرى والثريا

لم اكتب عنك الكثير لأني أراك سملق تافه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإنتخابات ونتائجها أزمة تتبعها أزمات..
الشيعة في العقل الصهيوامريكي؛ وطرق المواجهة...
الانتخابات العراقية بين التشكيك واليأس
الصحوة الإسلامية نظفت الإسلام من أدران الفئة الباغية والوهابية الوحشية
ما الذي لم يتغير في الانتخابات (المبكرة)؟
بين جعجع والمقاومة..!
لابد من مراجعة..!
لملمة الشمل
إنتخابات عام ٢٠٢١, نتائجها ماسونية صهيونية
المعرفة لمعاني الكمال في النبوة والرسالة ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك