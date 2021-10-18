المقالات

الأغلبية لها الحكم والأقلية لها المعارضة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ العراق

80 2021-10-18

 

مهدي المولى ||

 

 نعم  الوسيلة الوحيدة  لبناء العراق وتحقيق السلام والاستقرار في العراق  وحماية وحدة العراق والعراقيين ومنعه من التقسيم والتجزئة وحماية وحدة العراقيين من الصراعات العشائرية والطائفية والعنصرية  والقضاء على الفساد والفاسدين  والإرهاب والإرهابيين هو تقسيم الطبقة السياسية الفائزة بالنتخابات الى قسمين قسم ذات الأغلبية وهو الذي يحكم  وقسم ذات الأقلية وهو الذي يعارض.

 المفروض بكل حزب كتلة تيار بكل من رشح نفسه  ان يكون له برنامج له خطة    خاص  به   ومن الطبيعي  لا يمكن لأي حزب او كتلة ان تأتي  بالنصف زائد واحد في البرلمان   لهذا يجب على القوى  السياسية الفائزة ان تقترب مع بعضها وفق القرب من البرنامج  والكتلة الأكبر هي التي تشكل  الحكومة  والأخرى تشكل المعارضة   للأسف هذا غير موجود لدى الطبقة السياسية فكل همها الحصول على المال والمال لا يحصل عليه إلا بالحصول على الكرسي الذي يدر أكثر ذهبا أما البرامج والخطط  فلا يملكون من ذلك شي في بناء العراق في سعادة العراقيين  لهذا فكلهم يريدون السلطة  ويرغبون  في الاشتراك بها من أجل الحصول على المنافع الشخصية لهذا  لا تجد من يفكر  بالمعارضة بل يرى المعارضة سبة  لأنه لا يحصل على شي مادي من ورائها.

وقيل ان الحكومة الناجحة هي التي  لديها معارضة ناجحة لهذا يطلق على المعارضة حكومة المعارضة مقابل الحكومة  التنفيذية ومن هذا يمكننا القول ان  حكومة المعارضة أكثر خدمة للشعب والوطن من الحكومة التنفيذية لأنها تراقب أدائها  وتثني على الجيد  وتنتقد السيئ.

اثبت بما لا يقبل أدنى شك ان أي حكومة بدون معارضة حكومة ظالمة مستبدة هدفها تدمير الوطن وذبح الشعب والدليل حكم صدام حكم آل سعود حكم ستالين حكم هتلر وحكم كل الحكام العرب لأنهم يرون في  المعارضة عملاء وخونة ويجب ذبحهم وتقطيع أجسادهم كما يفعل آل سعود بالمعارضين لحكمهم وكما يفعل الكثير من حكام العرب وغيرهم من الحكام الغير شرعيين والذين وصلوا على رأس الحكم بالقوة  بانقلاب عسكري وفرضوا أنفسهم وعوائلهم بقوة الحديد والنار واستمروا على ذلك.

اما الكل تحكم  فهذا دليل على إنهم جميعا لصوص هدفهم  الحصول على  الحصة الأكبر  إنهم جميعا عناصر فاسدة من الممكن ان تكون عميلة لأعداء الوطن والشعب  وخائنة للشعب والوطن  فالكثير منهم خضع للأموال التي  ترميها مهلكة آل سعود عليهم ورأينا الكثير منهم رحبوا بالكلاب الوهابية والصدامية التي غزت العراق حتى إنهم تمكنوا من شراء الكثير من ساسة العراق من سنة وشيعة وكرد وغيرهم وشكلوا  قائمة  انتخابية  حيث زوقتها بشيوخ وعبيد صدام الشيعة ودخلوا الانتخابات وكانت تضم في داخلها عناصر داعش الوهابية وكانت تستهدف قتل الشيعة في العراق وتهديم مراقد أهل البيت ومنع زيارة مراقد أهل البيت  لكن شعبنا أدرك الحقيقة فأسرع الى منع وصول هذه القائمة  بعد إن انكشفت  وانقسمت الى شظايا ولم يبق منها إلا رئيسها  وهكذا أفلست ماليا وشعبيا وسياسيا.

لهذا نرى أعداء العراق وخاصة آل سعود وكلابهم الوهابية والصدامية يرون في العراق الديمقراطي  التعددي أي حكم الشعب يشكل خطرا عليهم كما يعتبرون هذا التوجه  سببه وجود الشيعة في العراق  لهذا  أعلنوا حربهم الوحشية على الشيعة ورفعوا شعار لا شيعة بعد اليوم.

 ومن هذا يمكننا القول ان سبب الفساد والإرهاب وسوء الخدمات والفوضى وعدم تطبيق القانون التي تجري في العراق  هو عدم وجود معارضة وإذا أردنا فعلا القضاء على الفساد والإرهاب وسوء الخدمات والفوضى وعدم تطبيق القانون هو الأغلبية تحكم والأقلية تعارض.

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسارات السياسيين والضربة القاضية
الأغلبية لها الحكم والأقلية لها المعارضة هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ العراق
كيف سيتم سحب البساط من امام رئيس الوزراء الشيعي
حذاري من دخان الإطارات؟!
تحالفات أم تخالفات؟ !
روافض الانتخابات..!
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
بين لغة الصمت وصمت الكلام
اوراق أمريكا لإسقاط الشيعة في العراق
نكتة الموسم ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك