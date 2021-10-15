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اعلاميون عراقيون كونوا احرارا في دنياكم


بسم الله الرحمن الرحيم

{انَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }..

ما معنى الفاحشة وحالاتها.؟ الفاحشة هو كل قَوْل أو فِعْل أو تصرُّف شنيعٌ فَاقِدٌ للحياء . يكون مرة بالتصرف ما يقوم به الانسان , ومرة تكون الفاحشة بالكلام البذيْ السمج ..ولذا وقف القران الكريم من الفحش قولا وعملا موقفا متشددا . ولو راجعنا القران لوجدنا ان الاصرار على محاربة الفحش اكثر من محاربة الكفر . يقول تعالى: في آيات بينات/ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ/ ويقول/أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ / اية اخرى يقول/وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ / وفي سورة العنكبوت / إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. وفي سورة ال عمران يقول تعالى /وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ.. هناك عشرات الايات تبين مقت الفاحشة قولا وفعلا. ....يبين القران ان الاسوء في الفاحشة هو من يروج الفاحشة .

عن الأصبغ بن نباتة قال: " أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض عنه الامام أي ادار وجهه عنه، ثم قال له: اجلس فجلس ثم توجه للناس فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي الطهارة أفضل من التوبة ،يعني بينك وبين الله لا تشيع الفاحشة بين الناس.

اشاهد في الفترة الاخيرة عدد من الاعلاميين في فضائيات معروفة يستضيفون امرأة راقصة او تسمي نفسها فنانة, ويطرح المذيع عليها بدون حياء ولا خجل ولا شرف ولا ستر عن الفاحشة .. يسالها كم مرة زنيتي ..؟ واخر يسال فنانة كم تقضين للخروج مع رجل ليلة كاملة فتجيبه كنت اطلب 300 دولا والا اكثر, وهناك من يسمي نفسه مذيع في دكان اعلام فضائية بائسة بلا اخلاق يسال فنانة راقصة عن قياسات ملابسها الداخلية. وهذا يسال عن لون الملابس الداخلية .. وهناك اسئلة أأنف ان اذكرها كما ذكرها المذيعون الاعلاميون في بعض الفضائيات العراقية .. ويحكم يا من تسمون انفسكم اعلاميون كيف تقبلون ان تتحدثوا في جهاز اعلامي عام هذا الكلام .؟؟

. وانتم يا نقابة الصحفيين اين المبادئ الأخلاقية في الاعلام العراقي. هل هناك توجيه من الخارج اليكم او هذه حقيقة اخلاقكم وبعض فضائياتكم ومستوى اخلاق الصحفيين.. اين انتم يا كتاب وادباء لماذا السكوت عن هذا الانحطاط .. هل جمهور المستمعين واعراض الناس لعبة بأيديكم . او ان الفنانة الضيفة تمثل الشرف والاعراض في المجتمع العراقي..

قال امير المؤمنين(ع) اذا سكت اهل الحق عن اهب الباطل ظن اهل الباطل انهم على حق. الذنب يتحمله اولا نقابة الصحفيين ثم وزارة الداخلية التي تراخت تماما امام هؤلاء المائعين .. واخيرا اقول لكم قول الامام الحسين (ع) للجيش الذي قاتله بالسيف والكلمة .. قال ابيات من الشعر منها .

ان لم تدينوا بالمعاد فراجعوا .. احسابكم ان كنتم اعرابا .. واخيرا سلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى .. والسلام على المؤمنين الطيبين .

 

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

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