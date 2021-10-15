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لا يعرف قدر المولد. إلاّ من عرف قدر المولود،


  احترام المُشرّف ||   اكتسى اليمن السعيد حلته الخضراء وأنارت لياليه بأنوار النبي الكريم،  وبدأت الاحتفالات بمولد النور وعم الفرح قلوب العاشقين لمحمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.كيف لا وبميلاده المبارك خرجنا مـِْن الظلمات الثلاث ظلمة الجاهلية وأوثانها. وظلمة الأعراب وجفائها. وظلمة القلوب وقساوتها. ودخلنا إلى مراتع النور  نور الإيمان وحلاوته. ونور القلوب ولينها. ونور المعرفة والمحبة لحبيب الأرواح والقلوب، أشرقت شمس أحمد وتجلى النور ومازلنا ولله الحمد والمنة في ضياء شمسه المشرقة وفي رحاب نوره الذي أضاء ظلمات قلوبنا، ولايعرف قدر المولد وأهميته إلاّ من عرف قدر المولود ومقامه، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وأي دليل تريدون لكي تحتفلوا بمولد النبي وبمن نتحفل إن لم نحتفل به وبمولده، ألا تعرفون أن كل احتفالاتكم هي مِْن نتاج مولده المبارك، وإلا فماهو الإستقلال والحرية الذي تحتفلون بهما إلا من نفحات رسالته المباركة التي أخرجت البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وما هو عيد المعلم الذي ما أتى إلا من المعلم الأول الذي علمنا العلم وأرشدنا إلى الصواب، ومن أين عرفتم عيد الأم أليس من من أوصانا بالأم وأخبرنا بأن الجنة تحت أقدام الأمهات، هو الحبيب محمد صلوات الله عليه، وما هو عيد الحب ولمن الحب ومن الذي أرشدنا وعلمنا الحب والرأفة والمحبة أليس هو محمد المحمود عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، إذا كان كل ما تحتفلون به هو من نهجه القويم ومن نتاج رسالته الشاملة فكيف لكم أن تحتفلوا بالثمار الناتجة عنه، وتغضوا الطرف عن الاحتفال بميلاد الشجرة المباركة التي أثمرت لنا كل هذآ، إن احتفالنا بمولده وبزوغ شمسه، هو موعد لنا مع الحبيب  لكي نرتشف من منهله العذب ونشنف أذاننا بالإستماع لحديث مولده الشريف والبركات التي رافقت مولده الميمون وتتشرف ألسنتنا بكثرة الصلاة والسلام عليه وعلى آله، إن الحرمان كل الحرمان هو لمن حرموا من فرحة التشرف والتشوق بالاحتفال بمولد سيد الكائنات  إن لم تفرحوا وتحتفلوا بمحمد وبمولد محمد  فبمن تفرحون! اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية  سيدنا وقرة أعيننا محمد ابن عبدالله وعلى آله الأطهار وصحابته المنتجبين الأخيار.   مولد النور

 

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