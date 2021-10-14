أحداث لبنان وما يجرى في العراق الفاعل واحد..!

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د.علي الطويل || مايحدث في لبنان وقتل المتظاهرين بهذه طريقة المتوحشة ،والقاتل يمشي على قدميه وفي وضح النهار ويقتل ببرود أعصاب ووقاحة فائقة ،هدفه اولا: جر حزب الله إلى فتنة مخطط لها أن تكون كبيرة ،وهي خدمة على طبق من ذهب لإسرائيل وأن كانت هذه الخطة لاتنطلي على احد وخاصة حزب الله الذي عرف باطن وظاهر مايخططون له . ثانيا : نتائج الانتخابات في العراق وماخلقته من أزمة وتوتر وانشغال الرأي العام فيها ،خاصة بعد وضوح الجهات التي تقف خلفها ، تحتاج إلى حدث اكبر لتحويل الانتباه نحوه ، ونسيان ماجرى في العملية الانتخابية من تلاعب بالنتائج. ثالثا: يعمل الأعداء باعتبار ان جسد المقاومة هو جسد واحد يؤثر ويتأثر بعضه ببعض لذلك عمل على اللعب في أكثر من موقع في ان واحد فتوالى الضربات يهدف لاضعاف هذا الجسد . لذلك في كلتا الحالتين العراقية واللبنانية يجب أن يكون الرد بمستوى الحدث وعدم التهاون في ذلك مطلقا ،وليس شرطا أن يكون الرد من جنس الفعل .