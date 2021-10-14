الامام الحسن العسكري\"ع\"ودولة العدل الإلهي

السيد محممد الطالقاني || لقد حرص الإمام الحسن العسكري عليه السلام خلال فترة إمامته القصيرة البالغة ست سنوات والتي عاصر فيها ثلاثة من الخلفاء العباسيين الذين تميزت حكوماتهم بالاضطرابات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية أن يتجنب الاحتكاك بالسلطة الحاكمة ، أو أعوانها قدر الإمكان ، فكان يوصي مواليه أن لا يعرفوا بأنفسهم ، أو إنتمائهم إلى خدمته ، واتبع أسلوب الكتمان معهم إلى أقصى حد في مراسلاته إلى بعض أعوانه, فقد عاش الإمام العسكري عليه السلام في ظل تلك الحكومات المتعاقبة مابين تهديد بالنفي ، والإبعاد ، والقتل ، الأمر الذي جعل الامام عليه السلام يمارس نشاطه في غاية الكتمان والسرية والتقية. لقد خطّط الإمام العسكري عليه السلام ليبقى الإمام المهدي عليه السلام بعيداً عن أيدي العتاة العابثين الذين كانوا يتربصون به الدوائر منذ عقود قبل ولادته , ولم يطلع على ولادته إلاّ الخواص أو أخصّ الخواص من شيعته. وقد عمل الإمام العسكري عليه السلام الى التمهيد لدولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف رغم كل تلك الصعوبات فلم يترك عليه السلام فرصة إلّا واستغلّها للنصّ على إمامة ولده والتعريف بأمره وبغيبته، وكذلك التأسيس لنظام الوكالة والنيابة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه. فقال الإمام الإمام العسكري عليه السلام: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه. ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، فاقبلوا من عثمان ما يقوله، وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم والأمر إليه. واليوم ونحن نقترب من عصر الظهور نرى أن يتصدى بعض أدعياء العلم والمعرفة للتشكيك بدولة العدل الالهي والتشويش على الأمة ، لا لشيءٍ إلا بسبب قصور فهمهم عن إدراك أسرار هذه العقيدة، ومقاصدها السامية، أو بسبب غرض آخر، وقد جندت المخابرات الامريكية كل طاقاتها وعملائها من اجل ذلك. ان جنود المرجعية الدينية تعاهد الامام العسكري عليه السلام في ذكرى شهادته عهداً موسوماً بالدم ، بأنهم سيقفون سداً منيعاً ضد أي جهة تقف في طريق دولة الامام المهدي ارواحنا لمقدمه الفداء.



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