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الازمة السياسية  الأمريكية وسقف الدين


 

هيثم الخزعلي ||

 

في بعض الدول توجد قيود على قروض الحكومة في حال حاجتها لتمويل عجز الموازنة،

وهذه القيود تحدد رقم لايمكن تجاوزه في الاقتراض كالدنمارك او نسبة من الناتج المحلي الاجمالي كبولندا التي حددت نسبة القروض بما للا يتخطى ٦٠% من الناتج المحلي الاجمالي.

وهذا ما يعرف ب(حد الدين او سقف الدين ).

في الولايات المتحدة يتم تعليق قانون سقف الدين او رفع مستوى السقف عند حاجة الحكومة للتمويل كما يحدث الان.

وقام مجلس الشيوخ بالموافقة على تعليق سقف الدين ٨٠ مرة منذ ١٩٦٠ لحد الان، ٣ مرات كانت في عهد الرئيس ترامب الذي عمل على تخفيض الضرائب ودعم الشركات.

وقتها كان الدين الأمريكي ٢٢ ترليون، واخر تعليق كان في  ٢٠١٩ كان لمدة سنتين وانتهى في ٣١-٩-٢٠٢١. بعد أن بلغ الدين الأمريكي (٢٨،٤٣،٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ثمانية وعشرون ترليون وأربعمائة وثلاثون مليار.

بينما الناتج المحلي الأمريكي ٢١ ترليون، ولغاية الان الجمهوريون يرفضون تعليق قانون سقف الدين للرئيس (بايدن).

في حين أعلنت (جانيت يلين ) وزيرة الخزانة الأمريكية ان ما لديها من اموال ستنفذ بتاريخ ١٨-١٠-٢٠٢١)(Xdeat)وهذا يعني:-

١-(تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في التاريخ )

٢- توقف صرف مرتبات العسكريين

٣- توقف معاشات تقاعد ٥٠ مليون أمريكي من كبار السن

٤- انخفاض الجدار الائتمانية للولايات المتحدة الأمريكية

٥- كساد وازمة مالية أشد من ٢٠٠٨.

فضلا عن هزات أسواق المال العالمي، وتأثير الازمة عليها.

كل هذا وأكثر سيحدث لو لم يستطع الديمقراطيون من تعليق القانون خلال ٨ ايام.

وهذا بعكس الازمة المالية الكبيرة  والانقسام السياسي الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيبن، والديمقراطيبن يحتاجون للاغلبية ب١٠ أصوات في مجلس الشيوخ لتعليق القانون في حين ان المجلس منقسم بالتساوي ٥٠ مقعد لكل حزب...

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الازمة السياسية  الأمريكية وسقف الدين
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