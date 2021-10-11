نظرة على الانتخابات 

رياض البغدادي || اليوم ثبت بالدليل الذي لا لبس فيه ، ان الانتخابات يرتادها جمهور الاحزاب فقط لا غير ، ولا أثر ابداً لبيان المرجع الأعلى الذي دعى فيه العراقيين الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات ، وربما ذلك يشير بوضوح للأسف ، الى ان الشعب العراقي لم يعد يثق حتى بمرجعيته الدينية … اتوقع ان نسب القوائم من الفوز بالمقاعد في مجلس النواب سوف لا يتغير كثيراً .. انا شخصياً أعذر الشعب لعدم مشاركتهم خاصة وان العزوف عن المشاركة عامة لجميع الطوائف شيعة وسنه واكراد وهذا يدل على ان الاحساس بالغبن يشمل جميع العراقيين بكل طوائفهم وليس هناك تفاوت في عدم الرضا وكل ما يُنقل عن رضا جمهور السنه عن قادتهم السياسيين ورضا الكرد عن قادتهم كله دعايات رخيصة لم يكن الغرض منها غير دفع الشيعة الى مزيد من الاحباط والتشتيت .. اتصور ان المسؤولية ستقع على القوى المثقفة والواعية التي تنصلت عن مسؤوليتها ( لأسباب شخصية او مالية او غيرها ) ولم تعمل على بناء جسور تواصل بينها وبين ابناء الشعب والخروج بقوائم تمثل المحبطين التي نسبتهم تزيد عن ٧٠٪ .



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