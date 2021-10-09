ما هي الأسس المنطقية للانتخابات ومن وضعها؟!

سميرة الموسوي ||

المرجع الأعلى السيد السيستاني ،والسيد الحائري يلزمان الناس الحجة في إختيار المرشح الاصلح ، ويضعان: الأسس المنطقية للانتخابات

( المنطق هو؛ مجموعة الأدلة والبراهين التي يسوقها العقل للوصول الى الحقيقة ) ..وهذا تعريف عام ،مبسط ،للمنطق،أما الانتخابات فسواء تلك المتعارف عليها في العالم أو التي ستجري يوم ١٠/١٠ في العراق فلها أسسها المنطقية التي ينبغي للناخب أن يعتمدها بعد أن حددها المرجع الاعلى السيد السيستاني ،والسيد الحسيني الحائري .

كل شيء به حاجة الى المنطق بنسبة من النسب التي يحددها قدوات الامة والانسانية، ولأهمية وخطورة الانتخابات فإن لها أسسها المنطقية العامة التي لا تختلف عليها الناس ،والخاصة التي تتضمن متطلبات محددة فيها الصلاح للدولة .

لقد تصدى لهذه المهمة البالغة الاهمية قامتان لهما أثرهما في الحفاظ على مبايء الاسلام ووحدة المؤمنين وهما المرجع الاعلى السيد السيستاني ،و السيد كاظم الحسيني الحائري ،فالسيد السيستاني حدد الاسس الواجب إعتمادها من قبل الناخبين ،ومنها .. إنتخاب الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وإزدهاره .. المؤتمن على قيمه الاصليه ومصالحه العليا .

والحقيقة أن هذه الاسس سبق لها أن صدرت عن سماحته بمناسبات مماثلة أو غيرها .

كما أصدر السيد الحائري بيانا ينسجم كليا مع ما جاء عن المرجع الاعلى ، مع إضافات جوهرية خاصة بالعراق غاية في الاهمية المصيرية مثلت .. فتوى / فتاوى .. مخصوصة بالعراق تضمنتها الفقرتان الثالثة والرابعة من البيان وهما ؛

٣_ يحرم إعطاء الصوت والتأييد لكل من يدعو لبقاء قوات الاحتلال على أرض العراق ،أو لا يدعو لإخراجها .

٤_يحرم إنتخاب من ينصب العداء لقوى الحشد الشعبي حماة الوطن والقيم أو من يتستر خلف دعاوى دمج الحشد مع القوات الامنية ، لتضعيفه أو تمييعه سعيا وراء إرضاء الاجانب الاعداء والفاسدين الذين يعدون العدة للمكر بالعراق ومحاربة قيمه ومجاهديه وأهله الصالحين .

هذه الاسس غاية في الوضوح والابانة ولا لبس فيها ، وإن أي مرشح لا تنطبق عليه ويصل الى البرلمان فإن الناخب هو المسؤول أمام الله جل وعلا ، .. و .. كيفما تكونوا يول عليكم .. ..

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون .