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منتصرالجلي || وفي كل عام تتجدد البشرى ويقف ابن البدر كالبدر مبتسما مجددا العهد مع الشعب والوفاء الى خير الأنام وسيد البشرية جمعاء. يقولها اليمنيون كل عام : مرحبا بك يارسول الله واليمنيون يقبلون ،مرحبا بك يارسول الله واليمنيون يعدون،مرحبا بك هاديا ومبشرا ونذير، مرحبا بك والنور أنت والزمان أنت، مرحبا إذ يتنافس العاشقون عشقهم والمتفانون فيك حبهم،وكيف لا نُعَظِّمُك وقد وقد عظمك القائل ( لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) من سورة الفتح- آية (9). هو رسول الله وخاتم النبيين ، عهد الله وصفوته وميقاته ورسالته للبشرية ، هو رسول الله وخاتم النبيين مدرسة الإيمان وكمال الانسان وقدوة المستبصرين ، هو رسوالله وخاتم النبيين قافلة المعارج هاديا لمن اهتدى وكوثر لمن نضب ماء قلوبهم هو رسولله وخاتم النبيئين الشامل لما سبق والكامل لما نغلق هو رسول الله وسيد الوصيين وإمام العظمة في ميقاتها السماوي الباقي الخالد.