انتخاب و انتحاب ..!

زيد الحسن ||

اربع سنوات هو ثمن الغلطة التي نرتكبها بالتصويت لفاسد ، نجعله يشرعن للفساد ، ويمتطي صهوة الحصانة ويسرقنا و يقتلنا ، ويتفرعن وتنبت له اذرعة يصعب علينا منازلتها .

طلعت من البيت اريد اروح انتخب ، واني قافل انتخب ( فلان ) لان سمعته خوش يسولف ، ويحلف دين قسم راح يسوي و يسوي ، بالباب بعدني ما خاطي خطوة وحدة ، عثرت بطسة ولتوت رجلي ، سبيت امانة البلدية ونعلت سلفه سلفاهم مابلطو الشارع ولا دفنو الحفرة ، نعلت الشيطان وكملت طريقي ، صعدت بالتكتك وكتله عمي وصلني اريد انتخب ، شو هذا صرخ وگال انته ماتستحي ، انته شريك الحرامية ، كتله بويه اني شعليه ، كال لا انته وامثالك السبب وعافني وراح .

بعد تفكير عميق وبعد اعادة شريط الذكريات من عام سقوط الصنم الى اليوم ، احاول ان اجمع ملاحم دورات البرلمان لاخرج بمنجز احارب به العقول التي تعزف عن المشاركة ولم اجد ، حتى القناعات الموجودة التي تؤمن برأي المرجعية الرشيدة ، اصاب البعض منها التشكيك ، منهم من يحاول اقناعي بان المرجعية تفكر بالدماء التي لاتريدها ان تسيل بعد فقدان العملية السياسية ويقول نحن موافقون ان نعاود التضحية من اجل الخلاص من الفساد والمفسدين ، ويصر اصحاب هذه الافكار على ارائهم ، والنتيجة شتات في شتات .

وصلت للمحطة هوايه ناس شفت چاي تنتخب وياهو الي اسأله عمي تنتخب منو ؟ يرد علي وانته شعليك ، اباوع باب المدرسة الي ننتخب بيها مزنجر والف رگعة بيه ، دخلت للصف ، بنكه معووجه وطافية ، والحوايط وصخه مفطرة ، معقوله ولدي چانو كاعدين بهذا الصف ؟ زين وين چانو النواب ؟ وهاي الرحلات مكسرة ومطشرة بنص المدرسة ، وبعد المصيبة من رحت للمغاسل ، المنظر محد يقتنع بيه لاماي ولا مغاسل ، بوري ينقط باقذر مكان ممكن الواحد يشوفه ، عاتبت الحارس وگتله ليش عمي هلشكل تسوون بچهالنه ، هي هاي مدرسة لو خرابة ، رد الحارس ؛ حجي انتو السبب ! بعمركم ماحاسبتو برلمان بعمركم ماحجيتو ، بس تصفگون وتصيحون علي وياك علي .

خلاصة رحلتي غيرت قناعاتي بـ ( فلان ) والسبب انه برلماني لسنين طويلة ولم يفعل شيء ، لهذا بحثت عن رجل اعرف من هو وماهي سيرته الذاتية وماهي اخلاقه ومبادئه ، انتخبته وانا انتحب على ما ضاع من عمر الديمقراطية واعمارنا .