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مرحلة العمى!


 

مازن البعيجي ||

 

كثير ممن نشاهدهم اليوم في عالمنا الدنيوي هم في هذه المرحلة الخطيرة - العمى - حيث تدل عليهم تصرفاتهم ومتبنياتهم على أنهم غير مدركين للفعل المبصر، والمنطقي والعقلائي، وهذا مقام يتنازل فيه الإنسان عن عقله ويلجأ الى نفسه التي أيضا من خلال التصرفات لا يبدو أنها "نفس محترمة" وراكزة، بل إمارة بالسوء كما نطق بذلك القرآن الكريم ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يوسف ٥٣ .

ويزداد ذلك العمى قبحا إذا ما ادعى في الظاهر التدين وقيادة الدين أو المتدينين! لأن التدين والتقوى والانتساب لله سبحانه وتعالى يستلزم فعل ما أقرته الشريعة والوسائط التي ارتضاها الله الخالق العظيم جل جلاله ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) البقرة ١٧١ .

من هنا يأتي خطر هؤلاء الانقلابيين على الشرعية والذين وجدوا فيها هواهم، وأنفسهم، وشهواتهم، ولعل ميدان السياسة في العراق قد أفرز لنا طبقات ممن تكاملوا في التسافل، بل وأسسوا مناهج للسوء، والفحشاء، والتحريف برروا بها كل ما يخالف الشريعة ويقف مع ريع دكاكينهم! حتى يبلغ الأمر وبلغ مديات خطيرة أشار لها محذرا أمير المؤمنين على بن ابي طالب ( عليه السلام ): قصم ظهري أثنان عالم متهتك، وجاهل متنسك، فالجاهل يغش الناس بتنسكه، والعالم يغرهم بتهتكه ) وهذا الحال منه الكثير كمصاديق اليوم وخاصة في العراق الذي يخضع لنماذج كثيرة تنوعت في العمى رتبة كمال في التسافل، الأمر الذي أضر كثيرا في البنية الفكرية للأجيال وتحريف بوصلة معارفها ومدركاتها الطبيعية قبل تشويهها قسرا من أجل استخدامهم مطية الشهوات والملذات! الى درجة يصبح ما يقوم به ذلك الأعمى منهج رصين يتبع ويدافع عنه ضد من يحمل البصيرة.

جاءت وقائدها العمى

         ولحرب الحسين يقودها الجهل! 

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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