المقالات

شهادة الرسول..وبداية المؤامرة الكبرى


  السيد محمد الطالقاني ||

 

لقد كانت بداية المؤامرة الكبرى على الإسلام الحقيقي , هي عندما طلب الرسول صلى الله عليه واله وسلم أن يكتب وصية لاصحابه حتى يوجههم ويهدي مسارهم من بعده ، ولكن جمع الصحابة  أبى ذلك, وقالوا ان الرجل ليهجر, موقنين  بأن الرسول صلى الله عليه واله وسلم دعوة ورسالة ومكانة ، قد تنتهي بموته, وهذا الامر يعتبر  أول خذلان وعدم طاعة لأمر الرسول صلى الله عليه واله وسلم وبداية لتصفية دموية لآل البيت عليهم السلام فيما بعد .  لقد كان إعلان موت الرسول صلى الله عليه واله وسلم صدمة للضّمير الدّيني الإسلامي. ولا ريب في أنّ المسلمين كانوا ينظرون إليه، باعتباره الوسيط بين السّماء والأرض، بل إنّ حياتهم كلّها كانت تدور حول شخصه وأفكاره والعقائد التي كان ينشرها بين النّاس لقد ترك القوم النبي صلى الله عليه واله وسلم مسجى في فراش الموت, ولم يهتموا في شيء من أمره فقد سارع الانصار الى سقيفة بني ساعدة وعقدوا لهم اجتماعا سريا أحاطوه بكثير من الكتمان والتحفظ. فكانت اول واعظم سرقة ابتليت بها الأمة الإسلامية على مر التاريخ في يوم السقيفة حيث سرقة الحكم ، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، وابعاد الإمام علي عليه السلام  عن الخلافة الشرعية المنصوبة من قبل الله تعالى والتي عبر عنها القران الكريم بقوله تعالى ، ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) . ورغم ذلك الجرح العميق الذي شرخ جسم الأمة الإسلامية لم يفكر الإمام علي عليه السلام  باستعادة حقه على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ، بل إنه اعطى الأولوية للحفاظ على الرسالة الإسلامية وعدم السماح بسرقتها والصبر على سرقة الحكم, ومن أجل ذلك جاهد ابطال الشيعة ورجالاتهم على مر التاريخ على سلب الشرعية من هذه التجربة الإنحرافية التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, وإفهام الناس بان هولاء لايمثلون الاسلام الصحيح.  وقد بذلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس حتى سالت دماء لاعظم رجالهم , وملئت السجون بخيرة شبابهم, وهجر الملايين منهم في كل بقاع الأرض حتى استطاعوا حفظ الرسالة الإلهية .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الثناء الأمريكي
امة الحشد ..!
من هو صاحب الحظ الاوفر بحصد اكبر الاصوات بانتخابات 2021 ؟!
شهادة الرسول..وبداية المؤامرة الكبرى
اردوغان يسير على خطى صدام ..!
ما هي الصفة التي تربطنا برسول الله  ( ص ) ؟!
شمس محور المقاومة تدور لتضيئ العالم...
حل المشاكل السعودية الإيرانية مفيد للجميع
شيب وشباب مع ابناء الشايب..
جهاد البناء..مشروع العراق للتنمية والاعمار
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك