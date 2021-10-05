حل المشاكل السعودية الإيرانية مفيد للجميع

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نعيم الهاشمي الخفاجي || لايوجد صراع حقيقي على أرض الواقع مابين أيران والسعودية من خلال معارك عسكرية مباشرة وجه لوجه، ولاتوجد إرادة سعودية لمقاتلة ايران بشكل مباشر، منطقة الشرق الأوسط شهدت صراع دولي بأدوات عربية محلية، العرب وبالذات دول الرجعية البدوية ممولين لحروب الغرب الباردة والساخنة، الحملات البدوية ضد إيران أسبابها مذهبية طائفية، كل ما أشيع ويشاع عن سيطرة ايران على أربع عواصم عربية مجرد أكاذيب قذرة مذهبية ضمن الصراع الوهابي ضد الشيعة بالعالم العربي والاسلامي، نعم حصل الشيعة على بعض حقوقهم بالعراق واليمن بشكل خاص لذلك النظام السعودي الوهابي يعتبر مشاركة الشيعة في حكم بلدانهم العربية احتلال ايراني، الصهاينة يدعمون النظام السعودي في إشعال المنطقة واستهداف الشيعة خدمة لصالح اسرا...يل، لو يقبل الشيعة بالتطبيع في اليوم الثاني تنتهي قوانة احتلال ايران إلى اربع عواصم عربية.....الخ. لاتوجد مصلحة لوجود حروب وصراعات في منطقة الشرق الأوسط إلى إيران والسعودية، البترول بطريقه إلى نهاية حقبة اعتباره مصدر الطاقة الأول بالعالم، أمريكا الآن المصدر الأول للبترول والغاز بالعالم، العالم اتجه نحو الطاقة المستدامة، أمريكا باتت تعتبر الخليج والعراق منطقة غير مهمة ولولا وجود اسرا....يل لانسحبت من المنطقة مثل ما تركت أفغانستان وتركمستان وطاجيكستان.....الخ. نقلت وسائل الإعلام عن سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم (الاثنين)، إن المحادثات بين السعودية وإيران في أفضل حالاتها. وأضافت الخارجية الإيرانية أنها تحاول استئناف العلاقات مع السعودية، من خلال الاتفاق بين البلدين، مشيرة إلى أن المحادثات شملت قضايا إقليمية وثنائية. كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال خلال مؤتمر صحافي أمس، إن جولة رابعة من المحادثات مع إيران جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بكل الأحوال كان دور مهم للحكومة العراقية الحالية والسابقة في عقد الاجتماعات مابين ايران والسعودية تعمد الحلاب ترمب على اغتيال الجنرال....والشهيد جمال التميمي لمواصلة حلب الأبقار السمينة، عالم منافق فاقد للقيم والانسانية، بل حتى الشعوب وخاصة العربية تعيش في أزمات افقدتها حتى الإنسانية رأيت اشياء عجيبة غريبة تشبه ظواهر اجتماعية تكشف واقع مزري ومريض يحتاج علاج جذري لأصل هذه الظواهر السيئة والحوار الإيراني السعودي بارقة أمل في إيجاد حلول لأصل هذه الظواهر السلبية السيئة، نحن العرب نعيش في اللاوعي الشعوري لانملك تجارب لاسلافنا في إدارة شؤنهم بشكل صحيح لذلك نكرر الأخطاء ومن ضمن الأخطاء الحقد البدوي الوهابي على كل من هو شيعي. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 4/10/2021