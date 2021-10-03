فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- عراقيون ينتظرون يوم الانتخابات بفارغ الصبر/ للاستفادة من لافتات المرشحين!

٢- ويكلك ماكو رجعة/ جا ذول الموتى الطلعتلهم بطاقات الناخب بالموصل والأنبار شنو!

٣- إذا انتم تقلدونه وتحبون الحَشد/ ليش هاجمتوه من رفض تضعيفه أو دمجه!

٤- طبيعي في ظل الحكومة الحالي أن يمنح الداعشي المحكوم بالإعدام حق التصويت/ ويمنع جنود السواتر!

٥- القوات الأمريكية تختبر سلاحا افتراضيا يحول جنود أعداءهم إلى مثليين/ لأن مقتنعين ماكو مثلي يحاربهم!

٦- إذا بيتك ركن لو محلك ع الشارع وترفض تعلق دعاية ناخب/ بيع وشيل تره يجونك بالتفك!

٧- واحد يوصل لابو كلل سالفة الأمريكان أصدقاء وحلفاء عوفها/ تره الحائري حرم انتخاب أصحاب هاي التوجهات!

٨- هم سمعتوا من حكومتنا، من مدوني قوى الدولة، نواشيط تشرين، الخوة النظيفة، أن عدم تسليم الإقليم لواردات المنافذ/ يخدش بالوطنية، أو يقدح بالسيادة!

٩- النائبة سروة عبد الواحد: الحزب الديموقراطي الكوردستاني يشتري منصب رئيس الجمهورية من الاتحاد ب 100 مليون دولار/ سامعين بفساد الكتل بعد الانتخابات أما الفساد قبلها هاي جديدة بس عد الاكراد!

١٠- بالسنه الأولى تأخرت الرواتب، وتعطلت المشاريع، وحتى رجل السيد السيستاني انكسرت، وبالثانية الدولار صعد، واحتركت المستشفيات، والمراجع موتت/ عمي استعجلوا بالانتخابات لا يصير بينا أبو خريان!

· سؤال الفنتازيا: اللي ما نكول إساميهم ، و من ليس له ذاكر، كلكم ناشطين بتشرين واستلمتوا مناصب بالحكومة شنو القدمتوه بالله غير المصور؟!