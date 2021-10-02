موضوع الانتخابات ! وچفصات في بطون الاموات !!

باقر الجبوري ||

✍ . البعض يقول

💀. لايجب زج الحشد بالانتخابات !

✍. الجواب .. طيب ولماذا يجب عند السنة والاكراد والمتشيعة زج اعداء الحشد من الدواعش ومؤيديهم ومن البعثية وابناء البعثية واركان النظام السابق او المطلوبين بقضايا الارهاب او الفساد وغيرها وزجهم بالانتخابات بل الزج بكل من اصبح صداحا بصوته العالي ضد الحشد حتى اصبح الكلام ضد الحشد هو وسام للبطولة يستحق صاحبه لقب (( القحية )) من مذهبه او ملته او مكونه الاجتماعي !!

ليش حبيبي !

💀. (( لا )) لا يا اخي اني مو قصدي الحشد اني اقصد قادة الحشد !

✍ الجواب .. طيب ومن من قادة الحشد يشارك الان بالانتخابات

طبعا لا احد !!

💀. وليش هو العامري والخزعلي والفياض والساري وغيرهم مو مشاركين بالانتخابات !!

✍. حبيبي .. ترة العامري والفياض كانوا موجودين بالبرلمان وبالحكومة قبل الحشد ولم يصنع الحشد منهم قادة لانهم هم من كان يقود الحشد في المعارك وهم من رتب وضع الحشد قانونيا في الدولة والبرلمان !!

واذا انت معترض عالعامري والخزعلي والفياض ليش ماكوا احد اعترض على اياد علاوي او التشارنة او السنة الحاقدين عالحشد !

💀. لا .. بس اگول هؤلاء كلهم فاسدين !!

✍. أي مو على اساس البقية صالحين واتقياء وانبياء ومعصومين !

وعلى العموم فاذا كنت لاتريد انتخاب هذه الاسماء على اعتبار مشاركتهم السابقة بالبرلمان والحكومة فلماذا لاتنتخب من لم يشارك سابقا في الحكومة ولا من اصحاب المناصب مثل قائمة ( حقوق ) !!

كلهم من الدماء الجديدة وكلهم وطنيون ومطالبهم ومشروعهم من واقع المجتمع !

💀. لا .. حبيبي هاي قائمة ولائية !!

✍. ضحكتني والله على اساس الولائية كفار !!

اذا هي ولائية وتدافع عن الحشد !

وولائية وتحاول طرد المحتل !

وولائية وتريد استرداد الحقوق من الفاسدين بمشروعها ( الحگوگ تريد الحلوگ )

وتريد اعادة تفعيل اتفاقية الصين وطريق الحرير والخ الخ وارجاع صرف الدولار لما كان عليه !

چا بعد شتريد !

ما تگلي بعد شتريد من الولائيين !!

انت ما تتكلم على الكردي من راح ينتخب الاكراد المطالبين بالانفصال وهمه لب الفساد بالعراق وهمه لب التطبيع مع اسرائيل و( ولائهم ) مطلق لامريكا ولاسرائيل !

وما تتكلم على السياسي السني الي يدور تقسيم وحكم ذاتي وتطبيع مع اسرائيل !

و( ولائه ) لامريكا والسعودية والامارات !

وما تتكلم عالعلماني الي يسب ويشتم بمعتقداتك ليل ونهار و( ولائه ) لكل من يدفع اكثر !

وما تتكلم على الشيعي الدوني الي كل همه ان يحل الحشد حتى لاتتقوه بيه الاحزاب ( الولائيه ) الي سندته من عام 2014 الى الان ( حسب افكاركم العطروزية ) واعتقد ان الكثير يعرف الان ان (( ولاء )) هولاء المتشيعة اصبح واضحا لامريكا ولبعض الدول الخليجية بسبب البخورات والبهارات والدولارات !!

هذا الكلام ما تگدر تتکلم بيه ولكن تكدر تتكلم على كل من يدافع عن الحشد وتگدر تلگه الف حجة وحجة حتى ما تطلع تنتخب !!

ومن توگع الفاس بالراس تطلع لسانك شبر وتگول المرجعية ما فهمتنه وما گالتلنه منو ننتخب !!

زين هسه المرجعية تگول اطلعوا انتخبوا مع اعترافها بوجود النواقص وتجدد القول بان عدم المشاركة قد تؤدي الى مالا يحمد عقباه !!

شلون بلله خالي وين راح تنطي وجهك هسه !

والله مصيبة منين اجيبلك قبوط بهالزحمة !

ولاحول ولاقوة الا بالله !!