بين ميركل وام براطم ..!

حيدر الموسوي || وانا ذاهب لمشوار ما وجدت تجمع من مراهقي التيك توك امام صورة احدى المرشحات واحدهم يقبل صورتها فسألت من هذه كالوا مرشحة جديدة بس كلنا راح نصوت الها شوف الجمال كتلهم ممكن اوجه الها سؤال ، كال اي هاي موجودة هنا اجتي المرشحة نافخة الشفة وناحته الخشم ومسوية تكساس ال وجهها وشافطة الكرش كتلها شنو غاية الترشيح بالنسبة الج واذا بصوت خالي من الانوثة مال صديقي صبار من ياكل باكلة ودهن الصبح شبي عيني امهات الزوري احسن مني ، من حقي اشارك والعب لعب من افوز في هذه اللحظة تذكرت وانا قبل ذلك كنت اتصفح خبر توديع ميركل وسيرتها الحياتية والسياسية وكيف وصلت لادارة الحكم وغادرت الموقع بعد ١٦ عام من تقديم افضل الخدمات والارتقاء بالاقتصاد الالماني فضلا عن استقبالها المئات من المهاجرين الاجانب وبعد مغادرتها الموقع عادت من جديد الى شقتها المتواضعة في احدى العمارات العادية مع راتب جدا بسيط فلم تستخدم ميركل يوما في حملاتها الانتخابية مفاتن جسدها او نفخ شفتها بل كانت امراة حديدية وحازمة والاقوى في العقد الاخير بتاريخ الاتحاد الاوربي فشتان بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وبين ام بلاجم اللي ادور اكسبلور في تطبيق التيك توك وصجيجة بماي حار والله يطيح حظج امريكا



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام