المقالات

بين ميركل وام براطم ..!


  حيدر الموسوي ||   وانا ذاهب لمشوار ما وجدت تجمع من مراهقي التيك توك امام صورة احدى المرشحات واحدهم يقبل صورتها فسألت من هذه  كالوا مرشحة جديدة بس كلنا راح نصوت الها شوف الجمال  كتلهم ممكن اوجه الها سؤال ، كال اي هاي موجودة هنا  اجتي المرشحة نافخة الشفة وناحته الخشم ومسوية تكساس ال وجهها وشافطة الكرش  كتلها شنو غاية الترشيح بالنسبة الج  واذا بصوت خالي من الانوثة مال صديقي صبار من ياكل باكلة ودهن الصبح  شبي عيني امهات الزوري احسن مني ، من حقي اشارك  والعب لعب من  افوز  في هذه اللحظة تذكرت وانا قبل ذلك كنت اتصفح خبر توديع ميركل وسيرتها الحياتية والسياسية وكيف وصلت لادارة الحكم وغادرت الموقع بعد ١٦ عام من تقديم افضل الخدمات والارتقاء بالاقتصاد الالماني  فضلا عن استقبالها المئات من المهاجرين الاجانب وبعد مغادرتها الموقع عادت  من جديد الى شقتها  المتواضعة  في احدى العمارات العادية مع راتب جدا بسيط  فلم تستخدم  ميركل يوما في حملاتها الانتخابية مفاتن  جسدها او نفخ شفتها  بل كانت امراة حديدية وحازمة والاقوى في العقد الاخير بتاريخ الاتحاد الاوربي  فشتان بين المستشارة الالمانية  انغيلا ميركل  وبين ام بلاجم اللي ادور اكسبلور في تطبيق التيك توك  وصجيجة  بماي حار  والله يطيح حظج امريكا 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موضوع الانتخابات ! وچفصات في بطون الاموات !!
ظاهرة ازدراء اللهجات..
الوحدة الإسلامية بنظرة القلوب الى القلب الجامع ..
الواقعية السمة الرئيسية في برنامج الفتح
بين ميركل وام براطم ..!
الرهان الخاسر استهداف (الحشد الشعبي) مؤامرة من الداخل
قاسم سُليمآني بين الحاضر والمستقبل
خارطة دولة الفقيه..
الوجه والوجه الآخر..علاقة الإعلام بالساسة..
ضرائب العواطف..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك