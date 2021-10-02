المقالات

قاسم سُليمآني بين الحاضر والمستقبل


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 له في مثواه الطاهر نُجَدِد العهد والوعد،

لهُ من كل بِقاع الأرض نُرسل فاتحةََ وتحايآ،

للقائد والمُعَلم والفاتحُ الشُجاع نَنحَني ولو بعدَ ألف عام،

كيفَ لآ وهوَ جنديٌ من جنود خط الولاية الذي أصبحَ عنوانه أبآ عبدالله الحسين عليه السلام،

حاج قاسم...

الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبكيك وتفتقدَك.

والعراق حَمَل دَمَكَ على ضفتيه حتى قيام الساعه،

مياه دِجلَةَ كما الفرات تغلي دماََ لأجلك ورفيقكَ ألشهيد القائد أبو مَهدي المهندس،

وتراب سوريا يبكيك، وعناد الجزيرة والحسكَة يفتقدونك، وعنفوان دمشق إشتاق اليك، والجولان ودرعا وريف دمشق وزينَب المسبية وَُرُقَيَّةَ وسكُينة وأطفال الإمام الحسين.

في سوريا لا زالت آثار أقدامك مطبوعةََ على تراب حلب والجزيرة والحسكة كما دمشق وريفها والجولان، ولا زال أبناؤكَ يقتفون آثارها لكي لا يخطئون المسير وصولاََ الى الأهداف التي حددتها لهم قبل الفُراق.

يا سيدي لك في بلاد الشآم ذكرى لَن تموت ولك في شام الياسمين إسمٌ سيُذكَرُ ما بقيَت الشامُ شام،

ولك على أبواب العقيلة وسريرها بصماتٌ ما مُحِيَت لأنها تُخلِّدُ ذكراك،

إشتاقتكَ دمشق وسيشتاقُكَ الجولان وستبقى خالدَ فينا ما حَيينا.

 

♦️ د. إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرهان الخاسر استهداف (الحشد الشعبي) مؤامرة من الداخل
قاسم سُليمآني بين الحاضر والمستقبل
خارطة دولة الفقيه..
الوجه والوجه الآخر..علاقة الإعلام بالساسة..
ضرائب العواطف..
الحسيني و الانتخابات
اخوة زينب في انتخابات تشرين ٢٠٢١
فيروس يقهر العالم ودواؤه الاستغفار
مؤتمر اربيل وكشف المستور
اضحكك وياي دولة فيطيستان !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك