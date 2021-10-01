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اضحكك وياي دولة فيطيستان !!


 

باقر الجبوري ||

 

حكومة كردستان تدعي انها لم تكن تعلم بانعقاد مؤتمر التطبيع في اربيل مركز الاقليم !

زين حكومة كردستان تدري لو ما تدري ان ابن رئيس وزراء اسرائيل السابق كان حاضر المؤتمر والمفروض انه نزل بالمطار وحصل على تأشيرة دخول !!

مو لو مو !!

هاي هم مايعرفون بيه !

زين حكومة كردستان تدري لو ما تدري ان هنالك قنوات اسرائيلية اعلامية نقلت الحدث والضاهر انها تعمل في الاقليم منذ وقت طوووووووويل !!

هاي هم ما يعرفون بيه !

زين حكومة الاقليم تدري لو ما تدري انه كان من ضمن الحاضرين سفير احد الدول العربية وهو ممول المؤتمر !!

هاي هم مايعرفون بيه !!

زين حكومة كردستان تدري لو ما تدري ان قيادات سنية وبعثية كانت تعد للمؤتمر منذ سنوات ( كما اعترف بذلك البعثية )

هاي هم مايعرفون بيه !

هاي شني هاي !!!

زين وين كانت الاسايش !!!

والمخابرات الكردية !!

والبيشمركة كل هذا الوقت وشنو شغلهم !!!

لو بس يعرفون يطالبون حكومة بغداد بالرواتب !!

واريد اشوف الحكومة هم تكدر تفصل او تحقق مع القيادات الامنية الكردية بالاقليم لو بس كادرة عالشيعة !!

تريد اضحكك بعد !!! ان الوقت اللازم للوصول لمكان انعقاد المؤتمر من اهم المواقع الرئاسية في اربيل لاتزيد على خمس دقائق في وسائط النقل ( تكتك )

صدگ لو گالوا حکومة فيطي !!!

تحياتي ..

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