المقالات

نريد قانون للاربعينية..


 

مازن البعيجي ||

 

سأضيف شرطا لتلك الشروط التي على ضوئها سوف انتخب النائب في الدورة القادمة! وإذا كانت جهة من الجهات قد تفتخر بمنع الزائرين الإيرانيين وتحديد عددهم بنسبة ظالمة مضحكة! فأني ومن منطلق الإيمان بفلسفة الأربعينية المقدسة التي كل تحديد سلبي يضعفها ويشكّل عرقلة من بلوغ أهدافها العليا، كما فعلت من النائبة بجهل عجيب وهي تطلب منا منع إعطاء الطعام للزائرين لأجبارهم على دفع ثمن الأكل والشرب والمأوى!

ومن أجل سدّ تلك الافواه التافهة والجاهلة بحقيقة أربعينية الحسين "عليه السلام"، نريد تشريع قانون يحمي هذه الشعيرة من اهواء الحاقدين والشهوانيين والعملاء وأصحاب الدكاكين!

قانون يسمح بالتحقق لكل فقرة وعنصر يساهم في إنجاح الزيارة سيما وأنها عالمية، بل كونية وتحتاج الى النائب الشريف والعقائدي والنبيل والرسالي الذي يمنع مثل تدخل المانعيين كما حصل هذا العام ١٤٤٣هجري، قانون يمنع تحديد عدد الوافدين ولايتدخل بتحديد زمن إقامتهم ايضا ويمنع أخذ الأموال المعرِقلة لدخولهم من سعر الفيزا العالي إلى غير ذلك، وكل امر يتصل بجعل الفقراء عاجزين عن القدوم إلى كربلاء الحسين ، قانون يبعد عملاء أمريكا الذين كانوا هذا العام جنود أوفياء للسفارة والشيطان!

ما يخص الدولة من تسهیلات الدخول والتنظيم دون تعقيد لها، مع لجنة عليا من قبل الحوزة الشريفة والمرجعية العليا ودون محاصصة تجلب للجنة الفاسدين عقائديا وحاقدين على تمدد عشق الحسين "عليه السلام"، بل لجنة أو قانون ناظر الى كل جزئية صغيرة في مشهد الأربعينية حتى على نحو  منع رفع الإعلام القادمة من كل دول العالم عدا الكيان الغاصب! كما حصل عام ٢٠١٧ حين منعوا بعض الجهات الإعلامية الإيرانية!

ولعل هذا هو مطلب كل شريف وحر يعرف فلسفة الأربعينية وخطورتها على الأستكبار العالمي والصهيووهابية القذرة وعملائهم..

نريد تشريع قانون الأربعينية

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشود الكربلائية بركة السماء كالمزن المنهمر. .
أضواء على بيان المرجعية بشأن الانتخابات
تأملات في بيان المرجعية الدينية
المرجعية الدينية تحدد المسار..وما على الناخب الا حسن الاختيار..!
نريد قانون للاربعينية..
الولايات المتحدة تنقل ملف العراق للكيان الصهيوني..!
هواجس مشروعة عند المواطن العراقي من نتائج الإنتخابات القادمة
حسن الظن
فلسطين بالدمِ حاضرةٌ وفي خطابِ الأممِ غائبةٌ
ظفيرة ودمعة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك