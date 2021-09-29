فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- الأمم المتحدة: عدد الإرهابيين الأجانب في سوريا 171.400/ ويكلك ثورة سورية!
٢- المريض النفسي من يرحب بالقاعدة وداعش والسعودية والإمارات وإسرائيل/ ويكره الشروكية!
٣- يطلب من الآخرين أن لا يستغلوا دماء الشهداء للترويج/ وهو يستغل منبر سيد الشهداء!
٤- السعودية مسوية معرض كتاب وتسأل العراقيين عن محمد بن سلمان/ عصر الثقافة الجديد باستخدام منشار الحديد!
٥- المنبر هو هو، ارتقاه فلسطيني ضد التطبيع/ وعراقي مع التقطيع!
٦- للعام الثاني الملايين تزور كربلاء/ ولا تتضاعف إصابات كورونا!
٧- خلية الخبراء التكتيكية: بلغاريا تحقق في أسلحة باعتها لوزارة الدفاع في زمن خالد العبيدي عثر عليها بيد النصرة/ وحكومتنا مغلسة!
٨- المرجعية تحذر من انتخاب أطراف لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي/ يعني جماعة التطبيع والمثلية اطبكوا ع صفحة!
٩- من يرفض الأمريكان جنودا على أرضه يجب أن لا يرضى بهم مستشارين لجيشه/ بس شسوي للثولان!
١٠- البرلمان الأوربي يدعو لمقاطعة الإمارات لانتهاكها حقوق الإنسان وجرائمها في اليمن، والحلبوسي يلتقي محمد بن زايد لزيادة التعاون/ مدري يا تعاون يقصدون!
· سؤال الفنتازيا: شو الجماعة ينشرون بيان المرجعية البيه تحذير من انتخاب غير الكفوء والفاسد، وهمه مرشحين نفس الوجوه معقولة يشوفون أرواحهم كفوئين وأنزاه؟!
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