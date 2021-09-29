فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- الأمم المتحدة: عدد الإرهابيين الأجانب في سوريا 171.400/ ويكلك ثورة سورية!

٢- المريض النفسي من يرحب بالقاعدة وداعش والسعودية والإمارات وإسرائيل/ ويكره الشروكية!

٣- يطلب من الآخرين أن لا يستغلوا دماء الشهداء للترويج/ وهو يستغل منبر سيد الشهداء!

٤- السعودية مسوية معرض كتاب وتسأل العراقيين عن محمد بن سلمان/ عصر الثقافة الجديد باستخدام منشار الحديد!

٥- المنبر هو هو، ارتقاه فلسطيني ضد التطبيع/ وعراقي مع التقطيع!

٦- للعام الثاني الملايين تزور كربلاء/ ولا تتضاعف إصابات كورونا!

٧- خلية الخبراء التكتيكية: بلغاريا تحقق في أسلحة باعتها لوزارة الدفاع في زمن خالد العبيدي عثر عليها بيد النصرة/ وحكومتنا مغلسة!

٨- المرجعية تحذر من انتخاب أطراف لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي/ يعني جماعة التطبيع والمثلية اطبكوا ع صفحة!

٩- من يرفض الأمريكان جنودا على أرضه يجب أن لا يرضى بهم مستشارين لجيشه/ بس شسوي للثولان!

١٠- البرلمان الأوربي يدعو لمقاطعة الإمارات لانتهاكها حقوق الإنسان وجرائمها في اليمن، والحلبوسي يلتقي محمد بن زايد لزيادة التعاون/ مدري يا تعاون يقصدون!

· سؤال الفنتازيا: شو الجماعة ينشرون بيان المرجعية البيه تحذير من انتخاب غير الكفوء والفاسد، وهمه مرشحين نفس الوجوه معقولة يشوفون أرواحهم كفوئين وأنزاه؟!