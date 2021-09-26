المقالات

في سياق الذكرى..ماذا ترك لنا الحسين عليه السلام؟

54 2021-09-26

  عباس العطار ||   قد يبدو المشهد ان الطقوس وتأدية الخدمة الحسينية والبكاء على مصيبته الراتبة واظهار الحزن والاسى الارث الوحيد الذي تركته الثورة الحسينية في نفوسنا وتاريخنا. ساتخطى كل ما تركه الحسين وصحبه واهل بيته من منهج في مجال حقوق الانسان، اذ انه جمع في معسكره الملك والمواطن والعربي والاعجمي ومن كل الوان العباد وهوياتهم، ولا اتحدث ايضا عن باب الحريات، اذ انه خيَّر اهل بيته واصحابه ان يتخذوا الليل سترا وحجابا لهم عن العدو، ليصبح وحيدا في مواجهة القوم وهذه اسمى تجليات الادارة الافقية بين القائد وفريقه حين يكون لهم حرية الاختيار والقرار، ولن اسهب في سلوكياته ومنزلته من رسول الله فالشمس لا تغطى بغربال. سأوجر اهم ما تركه الحسين خالدا في ضمير الاحرار الى يومنا هذا، ذلك الصوت الذي لم ولن تتمكن سلطات الظلم والجور اسكاته على طول خط المقاومة بين الاحرار والفجار ، انه صوت الرفض الايجابي الذي أرق الظالمين وأقض مضاجعهم في جميع الفترات التي تسلط فيها الطغاة. لقد اسس الحسين بن علي منهجا رافضا للعبودية والاستسلام لاي ملك جائر ينتهك الحقوق ويسحق الكرامات ويقمع الحريات، ويضع نفسه حاكما على العباد من دون الله، لقد ترك للانسانية نهجا جسد فيه مباديء الدفاع عن كرامة الانسان وآدميته وكيف ينتصر الحق ويعلو حتى بعد حين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في سياق الذكرى..ماذا ترك لنا الحسين عليه السلام؟
عن مؤتمر التطبيع مع الكيان الصهيوني في أربيل
صور من ارشيف الحشود المليونية لزيارة الاربعين 
بأقتضاب:لماذا خرج امام الانسانية (عليه السلام)؟!
ماذا لو نجحت (النسوان) !؟
كربلاء وأربيل معالم مدرستين ..!
مؤتمر اربيل..قول أقبح من فعل
مُؤتَمَرُ أربيل لِحَلِ الطَلاسِمْ
الحقيقة والنقد../!
بين مؤتمري مكة وأربيل: الإبراهيمية تعدي واضح على الديانات السماوية..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك