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ماذا لو نجحت (النسوان) !؟

90 2021-09-26

  زيد الحسن ||   الدرس الوحيد الذي نأخذه دون دفع فاتورة باهظة التكاليف و بدون خسارة الوقت هو الاستفادة من تجارب الاخرين ، يمكننا الاستفادة من نجاحات الآخرين، لتنمية ذاتنا وتطويرها في الوصول إلى أعلى درجات التقدّم، حيث يمكننا أن نحسّن بشكل هائل من جودة نتائجنا، بدراسة النجاحات والإخفاقات التي حصلت مع أناس آخرين. ثمانية عشر عاما طوال نرتع في الفشل ، و نتذوق المر ونجرب المجرب مرات و مرات ، وننتظر ان يتعلم اولي الامر منا كيف تدار مؤسسات الدولة و كيف يبنى البلد ، لكننا في كل مرة نرى ازمات تعصف بنا وتحيلنا رماداً يذر في عيون الفقراء ، ودولارات سخية في جيوب الاغنياء ، مع اعادة تدوير مستمرة لبضعة رجالات هم اصل البلاء والمصائب ، و واجب علينا ان نسكت عنهم والا اصبحنا في عداد الاموات والخونة والخارجون عن الدين و الملة . قال حاكم دبي: الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي، وتتصدر المنطقة في 470 مؤشر حكومي واقتصادي وتقني، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة وأضاف: نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ،المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات ! ، هل هذا القول برنامج ناجح لادارة بلد ؟ وبعدها تم توزير تسعة نساء على رأس اهم المؤسسات الحكومية ، والمراقبون للوضع يرون ان النجاح حليف هؤلاء ( النسوة ) . في بلدي يخرج بعض من شيوخ القوم ورجال وبعض البارزين في مؤتمر (غبي) فاشل ، ليجعلوه ازمة جديدة تتلاقفها الاروقة السياسية وتمضغ فيها ايام و ليالي مبتعدة عن جوهر مايمر به العراق من ابتلاءات ، كنا نعتقد انهم يمهدون لمؤتمر وحدوي ينبذون من خلاله الفساد و المفسدين ويخرجون علينا بمؤتمر يحمل برنامج كبير للم شمل ماتفرق ، ويعيدوا للعراق عراقته ، واذا بهم يطلقون موضوعاً نتناً ، الغاية منه زعزعة امن البلاد. ايها المتصدين للمسؤولية اذهبوا الى تجارب النساء في بلدان العالم ، علها تنفعكم في ايامكم القادمة ، وحاولو تقليدهن في افعالهن عساكم تكسبون الخبرة و الموعظة ، انهن نساء دولة ، اوصلن بلدانهن اعلى المراتب ، والتاريخ يشهد بذلك . لو نجحت حكومة الامارات النسوية عليكم ارتداء نقابهن والذهاب بعيداً عنا فلقد طفح الكيل ، ولا نريد رجالاً لايفقهون شيئاً في عالم السياسة و ادارة شؤون البلاد نقطة رأس سطر .
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