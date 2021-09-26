فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- بينما يستضيف درب الحسين الفلسطينيين/ يستضيف إقليم الناشطين مؤتمر التطبيع!
٢- الشرقية تروج لاستفتاء يقدم البحرين على العراق بالكرم/ الما يشوف أطول سفرة طعام بالعالم يقيمها العراقيون عمه العماه!
٣- المشاية يأخذون التحايا على درب الحسين للجنرال ورفيقه/ راحت فلوس الإمارات الصرفوها ع النواشيط!
٤- والعباس صار 3 أشهر أراجع ع البطاقة الوطنية وماكو/ وشهد تكول ما سوه شي العميد بس طلعها بنفس اليوم!
٥- المملكة التشوف زيارة الحسين شرك/ طبيعي مدونينها يحجون عالمشاية!
٦- المرشح الدعايته تبليط/فوزه زفت!
٧- وزارة الثقافة اندهرت بزمن المبخوت يومية صايحة عليها الصايحة/ لو فياكرا لو تطبيع!
٨- حكومة الإقليم تحلف ما ندري بالمؤتمر/ وقنواتهم الرسمية مغطيته!
٩- يطلب من(فلان ) التحقيق في قضية الرجل الذي انتزعت منه اعترافات بالإكراه أنه قتل زوجته/ و(فلان) متهم بالتعذيب حسب توصيات اللجنة النيابية رقم 148!
١٠- من تجيبلك مطي من الأنبار يقره بيان/ راح يكلب الإتفاق الإبراهيمي إلى إبراهيم علي!
سؤال الفنتازيا: رحبوا بالدواعش، والآن بالصهاينة، ويكرهون الفرس الصينيين، ويحبون إبراهيم علي، ويعترفون أنهم زواج، فمن هم؟
https://telegram.me/buratha