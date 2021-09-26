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فنتازيا نقاشية..!

62 2021-09-26

 

جهاد النقاش ||

 

١- بينما يستضيف درب الحسين الفلسطينيين/ يستضيف إقليم الناشطين مؤتمر التطبيع!

٢- الشرقية تروج لاستفتاء يقدم البحرين على العراق بالكرم/ الما يشوف أطول سفرة طعام بالعالم يقيمها العراقيون عمه العماه!

٣- المشاية يأخذون التحايا على درب الحسين للجنرال ورفيقه/ راحت فلوس الإمارات الصرفوها ع النواشيط!

٤- والعباس صار 3 أشهر أراجع ع البطاقة الوطنية وماكو/ وشهد تكول ما سوه شي العميد بس طلعها بنفس اليوم!

٥- المملكة التشوف زيارة الحسين شرك/ طبيعي مدونينها يحجون عالمشاية!

٦- المرشح الدعايته تبليط/فوزه زفت!

٧- وزارة الثقافة اندهرت بزمن المبخوت يومية صايحة عليها الصايحة/ لو فياكرا لو تطبيع!

٨- حكومة الإقليم تحلف ما ندري بالمؤتمر/ وقنواتهم الرسمية مغطيته!

٩- يطلب من(فلان ) التحقيق في قضية الرجل الذي انتزعت منه اعترافات بالإكراه أنه قتل زوجته/ و(فلان) متهم بالتعذيب حسب توصيات اللجنة النيابية رقم 148!

١٠- من تجيبلك مطي من الأنبار يقره بيان/ راح يكلب الإتفاق الإبراهيمي إلى إبراهيم علي!

سؤال  الفنتازيا: رحبوا بالدواعش، والآن بالصهاينة، ويكرهون الفرس الصينيين، ويحبون إبراهيم علي، ويعترفون أنهم زواج، فمن هم؟

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