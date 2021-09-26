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المعايير الخاطئة في تولي المناصب والوظائف  


  سامي التميمي ||   بسم الله الرحمن الرحيم  ۖ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.) صدق الله العلي العظيم . عندما تكون المعايير المتبعة في تولي المناصب والوظائف في الوزارات والمؤسسات والدوائر  الخدمية والأمنية والعسكرية  ، غير صحيحة وغير مهنية وغيرعادلة وتخضع لمزاجيات الأحزاب والكتل والشخصيات والعوائل . فلاعجب أن يكون التدهور   والتخبط والأنحدار  والظلم والفساد  ، يحدث في كل وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة .  فعندما يشغل المناصب الأمنية والأستخباريةوالمخابرات من لا يمتلكون شهادات وخبرة من نفس المدارس والمعاهد والجامعات والصنوف فحتماً سيكون الوضع الأمني والإستخباري والمخابراتي مرتبك  وسيئ ومخترق . وتشوبه قضايا كثيرة ومنها الفساد . وعندما يكون الهيكل القضائي التحقيقي غير خاضع للمقاييس الدستورية و القانونية والدولية ومنها حقوق الأنسان.  فحتماً سيكون هناك أستهتار ورشاوى وفساد وظلم .  ماحدث في محافظة بابل. هو يحدث في كل البلدان ،   ونسمع عنه بين فترة وأخرى وبنسب متفاوتة   ، ولكن  هو مؤشر  خطيروخلل كبير في البنية القضائية والتحقيقية ،  لايمكن السكوت عنه  .   قضية المواطن البريئ  (علي  الجبوري   ) الذي أكتشف لاحقا ً زيف وبطلان التهمة المنسوبة له في قتل  زوجته والتي حكم فيها بالأعدام وأنتزاع الأعتراف منه بالقوة والتعذيب والأساليب الوحشية .   وبعد ذلك تبين بأن زوجته مازالت على قيد الحياة . هو جرس أنذار ورسالة مهمة علينا الأهتمام بها . وهذه الرسالة جاءت بفضل الله ورحمته عزل وجل  بأنقاذ حياة ذلك المواطن البريئ   .  قانون الأعتراف ( سيد الأدلة) هذا قانون غير صحيح لأن من شأن  المتسلطين والظلام من الحكام والأجهزة الأمنية والتحقيقية والقضائية أستخدامه بما يناسب مزاجياتهم وعملهم  ومصالحهم  . وهذا يعيدا ً كل البعد عن العداالة والحقوق والدراسة والبحث والأستقصاء .  عندما يذهب أنسان الى الأعدام والسبب هو موظفي التحقيق والقضاء والأجهزة الأمنية  للدولة  .  فهذا يدعو  الى الخوف والقلق من مصير تلك الأجهزة .  لأنها تمثل الدولة والقانون والعدالة . فعندما تكون بهذا المستوى،  ينبغي أعادة الحسابات والمراجعة وهيكلتها وتنظيمها  وتشذيبها  من كل العناصر الفاسدة و المسيئة للدولة وسمعتها ،  حقوق الأنسان هي فوق كل أعتبار وعندما نفرط بحقوق الأنسان تصبح  ( شريعة الغاب ) ،   نعم هناك عاملون جيدون وهم كثر في تلك المؤسسات  وعلينا مكافئتهم . والحرص على تشجيعهم ودعمهم . 

 

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