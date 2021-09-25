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لا تعجبوا فالتطبيع قديم


 

حافظ آل بشارة ||

 

عندما نغضب جميعا من دعوات التطبيع مع اسرائيل فذلك موقف مبدأي جيد ، ولكن هذا الموقف جاء متأخرا لأن التطبيع بدأ منذ وقت طويل ، وجرى باسلوب تدريجي ذكي وغير معلن برعاية الصهيونية والوهابية ، كانت الامور واضحة عندما بدأ العراق توثيق العلاقات مع دول الخليج الست والاردن ، وهو يعلم ان السعودية ضالعة في قتل الاف العراقيين بالمفخخات والانتحاريين ، اما الاردن فقد اسسوها اصلا لحماية اسرائيل وهي حاليا تؤوي بقايا نظام صدام والمطلوبين للقضاء العراقي ، وعمان كهف للبعثيين . وكل من الاردن ودول الخليج هي في حقيقتها اذرع لاسرائيل وهي جسور للتوسع الصهيوني في الشرق الاوسط الجديد في اطار تهويد دول المنطقة واخضاعها لاسرائيل ، فاقامة علاقات مع دول معادية للعراق معناه تطبيع مع اسرائيل خاصة وان هذه العلاقات لا تنفع العراق بشيء قط .

اما في الداخل العراقي ، فالعراق في ظل الاحتلال ليس بيده اي قرار سياسي او امني او اقتصادي ، القرار لاميركا ، وكل من الكرد والسنة ونصف الشيعة ليس لديهم مشكلة مع الاحتلال ، وهم راضون به مادام يلبي طلباتهم من الاموال والمناصب وطموحاتهم الشخصية وكل من اميركا واسرائيل كيان واحد وامة واحدة ، ومن خضع لأميركا فهو خاضع لاسرائيل ، النهج الاسرائيلي في التطبيع يعتمد فكرة اقامة علاقات ناعمة مع الشخصيات والاسر المالكة والمتنفذة في العالم العربي ، بعدها يتم الزحف داخل البلدان ، الكرد والسنة ونصف الشيعة تقودهم سياسيا زعامات عائلية وهي تفضل التطبيع وترحب به بلغة العيون ، وتقفز بخفة نحو منبر التطبيع عبر علاقاتها مع دول الخليج ، اما عشاق الحضن العربي فالمقصود به الحضن الاسرائيلي ، هنا يصبح واضحا لماذا تقود البلد شخصيات واسر عريقة ، لماذا لا توجد في هذا البلد احزاب حقيقية ، كل ذلك من اجل ان يسير التطبيع بخطوات واثقة فالزعامات العائلية تضمن امتيازاتها وحمايتها بالتطبيع مع اسرائيل ، وممالك التطبيع تريد ان يبقى العراق بلا احزاب حقيقية لأن النظام السياسي المكون من احزاب حقيقية يصعب اختراقها وتغيير سياستها .

ماذا بقي حاليا نفط العراق يصل الى اسرائيل بابخس الاثمان ، والاغذية الاسرائيلية تملأ المائدة العراقية مسوقة تحت ماركات اردنية ، والاسرائيليون مقيمون في القواعد الامريكية آمنين ، ومشروع اسكان الفلسطينيين الذين يزعجون تل اليب في العراق سيبدأ .

كيف يمكن افشال التطبيع ؟ الجواب عندما يتحرر العراق من الاحتلال ومن حكم الزعامات العائلية ويصبح سيد نفسه ويحكمه الاحرار .

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