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اين كان الشيعة عندما قتل الحسين ؟!


 

باقر الجدبوري ||

 

سألني احدهم !!

أين كان شيعة العراق عندما قتل الامام الحسين ع !!!

فكان الجواب !!

تخيل اننا الان في عام ( ٢٠٢١ ).

أي بعد اكثر من ( ١٣٨٠ ) عام علی استشهاد الامام الحسين عليه السلام واستمرار اضطهاد وقتل زواره علی مدی كل تلك الحقبة المظلمة  .

والان ... نحن الاغلبية في البرلمان ( حسب ما ندعي ).

والحكومة شيعية كما يسمونها.

ومع ذلك فنرى الحكومة تصدر قرار بنكهة طائفية ضد زوار الامام الحسين ( عليه السلام ) القادمين من الخارج بإن يكون الدخول حصرا من المطارات  !!

إي فوق قدرة المادية للزائر  !!

يعني...  لاتجون احسن  !

ومع ذلك يسكت المجتمع الشيعي ( الكوفي ) الذي خرج للزيارة وللخدمة الحسينية ( إلا ماندر)

وتسكت معه الاغلبية الشيعية في الحكومة الانهزامية امام هذا القرار الطائفي.

هسة اعرفت حبيبي وين كانوا الشيعة بذاك الوكت!

لو بعدك تسأل .

تخيل لو كانت الزيارة لطائفة اخری في العراق فهل كانوا سيغلقون الحدود بوجه الزائرين !!

أم ماذا !!

مثال ذلك ما حدث من دخول الدراويش الايرانيين لشمال العراق بعد اذاعة خبر وفاة السيد محمد الكسنزاني في السليمانية !

لا والمصيبة جماعتنه كظوها بس تملق للجماعة !!

هاي هي سالفتنه !

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