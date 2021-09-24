المقالات

قراءة بسيطة للبرلمان القادم


 

 قاسم سلمان العبودي  ||

 

 

لاايخفى على المتلقي اللبيب أن هذه الإنتخابات ستكون مهمة لدرجة ، ربما لايستوعبها البعض ، من الذين يأسوا من تغيير الحال من الدورات السابقة للبرلمان العراقي .

تأتي أهمية وخطورة هذه الدورة من مجمل معطيات نشير اليها بما يلي :

⭕ ضبابية الأئتلافات بين الكتل السياسية هي السمة الأبرز في هذه التحضيرات الأنتخابية .

⭕ الأنسحاب الإمريكي المحتمل من العراق ، أذهب ببعض الإحزاب العراقية صوب كردستان لضمان ولائها للسفارة الإمريكية ، بأعتبار أن أقليم الشمال المهد القادم لولادة ( دولة كردستان ) في حال صعود الإجنحة المقاومة للمحتل كا الفتح وحركة حقوق الشبابية ،  لما تمتلكه  من عمق جماهيري رافض للتواجد الإجنبي ، فضلاً عن التهديد المستمر بأقلمة العراق الجديد .

⭕ صعود محور المقاومة وأنتصاره الباهر في جبهات اليمن وفلسطين والعراق وسوريا ، فضلاً عن التقارب الكبير بين الجمهورية الإسلامية ،  والسعودية ، أصبح هاجساً مقلقاً للمكونين السني والكردي ، مما ينبيء بتكوين تحالفات قادمة في حال صعود هذان المكونان بمقاعد كبيرة ، للإجهاز على القرار البرلماني القاضي بأخراج المحتل الإجنبي  .

⭕ أنسحاب بعض الكتل من الأنتخابات ثم العودة صاغرة ، أعطى زخماً كبيراً للمكون السني والكردي بأستمالة التيار الصدري الذي بدأت قواعده بالأنحسار ، والكل يعلم بأن المكونين السني والكردي لم يصوتا على قرار خروج القوات الغازية من العراق ،  علماً أن التيار لديه تحفظ كبير على قرار البرلمان ، مما يجعلنا نعتقد بأن هناك أجندة أمريكية تتحكم بالمشهد السياسي العراقي في محاولة لتدوير رئيس الوزراء الحالي الكاظمي الى ولاية رئاسية ثانية ( رغم أنها مستبعدة ) لكنها محتملة الحدوث  .

⭕ تفكك البيت الشيعي ، وعدم الإستقرار على كثير من القرارات المصيرية ، ربما يفوت الفرصة بحصول المكون على رئاسة الوزراء ، وذلك حسب قانون الإنتخابات الجديد ، والذي يحمل بين بعض  فقراته ما يمكن المحكمة الإتحادية  العليا من التلاعب  بأحقية المكون في الكتلة الإكبر وبالتالي أحقيته في  رئاسة الوزراء والمفروض مضمونة دستوريا بحسب المواد الدستورية .

⭕ أختلاف الحزبين الكورديين في أحقية رئاسة الجمهورية ، هو الآخر شتت البيت الكوردي المتماسك في الدورات السابقة ، وذهب ببعضهم لمغازلة أحزاب الوسط والجنوب ، ناشدة الظفر بالمنصب بأعتباره حقاً كفله الدستور .

⭕ أحزاب المكون السني أيضاً لديهم تناحر على بعض الإستحقات ، قرباً وبعداً عن المحور الخليجي الداعم الرسمي للمكون السني ، والذي يتماها مع السفارة الإمريكية في مشروعها ، فضلاً عن التقارب الكبير الحاصل بين الجمهورية من جهة وبين دول الخليج من جهة أخرى ، صدع التحالف السني .

⭕ ابقاء السفارة الإمريكية على بعض التشرينين في شوارع الجنوب ودعمهم  لأستخدامهم في حال صعود حكومة تتسم ببعض الوطنية لأسقاطها فيما بعد ، أسوة بحكومة السيد عادل عبد المهدي . مما يعني أن الهيمنة الأمريكية ماضية في خطتها من أجل الإستحواذ على العراق وتجربته الإنتخابية .

تبقى مسألة مهمة جداً ، وهي أخطر حلقة من مخاطر العملية الأنتخابية ، وهي عملية العد والفرز الإلكتروني المزمع وضع سيرفرات العد والفرز في دولة الإمارات العربية المتحدة .

جُل ما نخشاه هو التلاعب بتائج العد والفرز ، بتصفير بعض الإصوات ، وأضافة أخرى للخاسرين ، حسب أهواء السفارة وأدواتها . على مفوضية الإنتخابات ألا تركن للضغوط الإمريكية بنقل السيرفرات الى خارج العراق ، وأن تتحمل مسؤلياتها بالحفاظ على نتائج الأنتخابات ، عسى أن تنتج لنا حكومة وطنية تستشعر هم المواطن العراقي الذي أعيتهُ التراكمات البرلمانية السابقة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد والفتح توأمان سياميان !!
قصة وشرارة..!
زعامات المكونات في الانتخابات
على هامش الحرب العدوانية الصدامية على ايران
النظام السياسي بين المعطيات والعواقب
سيدة الطف اللهم تقبل منا هذا القربان
منتدى بغداد والتحول الى منصة للأمن الأقليمي .
انتفاضة صفر..والولاء الحسيني
هل انت حسيني ؟!
تغريدات بعناوين..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك