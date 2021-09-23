المقالات

أنقل لكم عن العشق الحسيني..!

39 2021-09-23

قاسم العجرش ||

 

كتب أحدهم..

أقتربت منهم…قدموا لي الشاي الحسيني الذي صبغ روحه حزنآ على الحسين..

كان احدهم يجلس بعيدآ وهو يلتهم سيكارته..

وكان الآخر يفرك راحتيه ويتحسر بمرارة كبيرة…

بينما مجموعة منهم تجمعوا خلف خيمة الموكب وهم يخرجون من جيوبهم بضع آلاف يجمعونها…

سمعتهم يتهامسون(خويه فلوسنه خلصت وغراضنا خلصت وما مسوين غده للزوار زحمه من الحسين)

كانوا يتكلمون بفطرة وعفوية ….وكان بعضهم يرفع وجهه للسماء وابتلت لحيته بدموعه …

فيما توجه احدهم صوب الحسين وتمتم بكلمات ومسح وجهه بيديه ..

جلسوا يعدون آلافهم التي جمعوها بينهم …

هممت بالنهوض واذا بصوت إمراة عجوز ومعها صبي صغير تنادي علي وتلوح بيدها(خاله يوليد انت ابو الموكب..تعال اكلك..تسارعت خطواتي نحو المراة القادمة من اقصى مدينة الدورة من جهة مزارع الخضار وعبرت محجر الحديقه ووصلت للمراة العجوز فلعلها تريد طعامآ لها او للصبي الذي معها…

تبسمت بوجهي ثم فتحت عقدة في شيلتها واخرجت منها خمس ورقات فئة خمس وعشرين الف دينار عراقي ملئت رائحة المسك والعنبر التي انبعثت من النقود فمي فعطر جداتنا عطر ملائكي..

ووضعت النقود في يدي ومعها سلة كبيرة من الرشاد والريحان والكرفس ثم قالت لي(خاله وديهن للولد وتعال )

وما ان عدت حتى شاهدت الصبي الذي معها يخترق المزارع وبيده ثور كبير يتصارع معه ليعبره الشارع صوب الموكب ووضعت العجوز حبل الثور بيدي وهي تقول لي(اخذوه واذبحوه هسه وغدوا بيه زواركم..ها بس شرط اتطبخونه كله غده وخلولي بس إمريجه منه بدون لحم)..!

ولا يمكن ان اتصور كيف اقشعر بدني ساعتها..وكيف بكى خدمة الموكب حد الصراخ…بينما توجهت صوب الحسين وقلت له..شكرا سيدي..والله تعبناك ابو علي..ساعة تحمينا…وساعة تطعمنا..ونريدك تشفع لنا..ترة احجي صدك والله ماعدنه غيرك…!!

كلام قبل السلام: يروي احدهم أيضا: في احدى سنوات الجمر الصدامي.. واثناء المسير كان الجو ممطرا والأرض التي نسير عليها موحلة، وقد حل وقت صلاة المغرب فاستوقفنا رجل شيبة يضع فوق رأسه عقال وقال تعالوا معي الى البيت..

ذهبنا معه ونحن خائفين.. وعندما وصلنا الى البيت كان في الباب صنبور ماء، فقلنا له سندخل بعد ان نغسل ارجلنا من الطين، حتى لا يتوسخ الاستقبال..امسك بايدينا وسحبنا الى الداخل وهو يقول : الطين الذي في ارجلكم شفاء لأعيننا وليس اوساخا..

السَّلام عَلَيْكَ يَا أبا عَبْدِ اللهِ وَعلَى الأرواحِ الّتي حَلّتْ بِفِنائِكَ ، وَأنَاخَت برَحْلِك، عَلَيْكًُم مِنِّي سَلامُ اللهِ أبَداًمَا بَقِيتُ وَبَقِيَ الليْلُ وَالنَّهارُ ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ العَهْدِمِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ أهْلَ البَيتِ، السَّلام عَلَى الحُسَيْن ، وَعَلَى عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ ، وَعَلَى أوْلادِ الحُسَيْنِ ، وَعَلَى أصْحابِ الحُسَين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العقل والثورة ومعضلة الرشد
أنقل لكم عن العشق الحسيني..!
نزيف الدماء رسالة للحقوق  
91 عاما من القهر والظلم والتآمر والكراهية..
الأصولية الإسلامية..قراءة سببية
المقاطعة تنازل عن الحق..!
أﺣﻘﺮ ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ...!
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
التغيير بين متطلبات المرحلة ومشاركة الجميع
لبيك يا حسين ماذا تعني؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك