91 عاما من القهر والظلم والتآمر والكراهية..

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نعيم الهاشمي الخفاجي || حلت في هذه الأيام الذكرى 91 عاما من القهر والظلم بسبب جريمة الاستعمار البريطاني في دعم العصابات الوهابية الاجرامية في إقامة دولة في نجد والحجاز بقوة السيف ابادة عشرات آلاف الضحايا بطرق القتل والسبي نفذها ابن دويش وابن جلوي قادة حرب عصابات عبدالعزيز سعود، شيء طبيعي يحتفل أبناء عبدالعزيز بهذا اليوم ويطلقون عليه اسم اليوم الوطني الواحد والتسعون، ماحدث كان بتخطيط وتنفيذ بريطاني فرنسي خدعوا مفتي العرب السنة في الدولة العثمانية الشريف حسين بن علي بالتعاون مع القوات المحتلة لإسقاط دولة الخلافة الاسلامية العثمانية وانفرد كالعادة الشيعة فقط في مقاومة الاحتلال دون غيرهم ورغم مقاومة الشيعة للاحتلال لكن يتم الكذب والافتراء على الشيعة وتصويرهم عملاء لاسباب مذهبية مقيتة، الشريف حسين أرسل نجله فيصل الاول لقتل الجنود الأتراك العثمانيين في سوريا ويسلم مفتاح دمشق للقوات الفرنسية الغازية، وفي نفس الوقت قام البريطانيين والفرنسيين بدعم الوهابية في اقامة دولة في نجد والحجاز إلى عبدالعزيز سعود وغدروا بعميلهم شريف مكة حسين بن علي عندما اتفقوا معه أنهم ينصبوه ملكا للعرب، النتيجة جندوه ليكون عميل وغدروا به ولم يعطوه مملكة للعرب. للاسف تم قهر شعوب في بلاد شاسعة مترامية الأطراف في نجد والحجاز، وبتنوع مكونات مذهبية وثقافية وعشائرية متنوعة ومختلفة في المعتقدات وتم ضمهم بقوة السيف بطريقة السبي والقهر تحت راية ترفع علامة وشعار السيف لاخافة عامة الناس، واحد وتسعين عاما عاش الناس تحت ظل تجربة دينية وهابية تكفيرية تستعبد المواطنين، في يوم دخول الدمام والقصيم تم دعوة الناس لصلاة جامعة فقام ابن جلوي بذبح خمسة آلاف ضحية في أحد المساجد لكون الضحايا شيعة وكذلك الحال مع المتصوفة وكل شخص لايدين في دين الوهابية، واحد وتسعون عاما والسعودية متبنية للدين الوهابي المتطرف خصصت خمس عائدات البترول لنشر الوهابية والكراهية بكل دول العالم متبرعة لنشر الوهابية تلبية لتنفيذ خطط حروب أمريكا الباردة والساخنة في الصراع مع السوفيت ونشر الوهابية لمحاربة الشيوعية بحقبة السوفيت، ودعم العصابات الارهابية في جهاد السوفيت في أفغانستان. السعودية اليوم هي نفس سعودية قبل 91 عاما بنفس الفكر والعقلية، ولولا الدعم الغربي لثارت شعوب الجزيرة العربية للتخلص من أسوأ نظام وهابي قبلي متخلف مستبد،احياء يوم سيطرة الوهابية على شعوب نجد والحجاز يوم اسود وحزين يذكر المواطنين في بداية تاريخ دامي وأسود ومظلم وعبودية. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 22/9/2021