منهل عبد الأمير المرشدي ||

· إصبع على الجرح ..

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غلّس وإنت ما تدري .. نصيحة سمعتها من صديقي ابو محمد أيام كان للدينار قيمة وقرار. كان يرددها دائما لكل من يشتكي له من شيء يزعجه او اعتتداء تعرض له او خلاف بين طرفين وما شابه ذلك . كان ابو محمد يعتبر هذه النصيحة مفتاح حل لكل المشاكل وباب فرج لكل الأزمات وتسهيلا لكل معضلة.

هذه النصيحة اراها اليوم وقد امست سنّة الحياة في جميع مفاصلها بالمجتمع العراقي على المستوى المجتمعي والتربوي والسياسي وحتى الديني و(كلشي وكلاشي) . لم تعد الثوابت تلك الثوابت المحترمة من قبل الجميع بمكانتها ودلالاتها ومثاباتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر , إذا رأيت سياسيا او مسؤولا فاسدا حتى النخاع يتحدث عن النزاهة والأمانة والأخلاق فلا تتفاجئ او تستغرب او تنفعل وما عليك الا ان تعمل بنصيحة ابو محمد ( غلس وإنت ما تدري).

اذا رأيت رئيس كتلة حرامي ومنافق وكذاب يتحدث عن الفضيلة والعفة والحياء ف ( غلس وإنت ما تدري ) . اذا رأيت عميلا لآل سعود او الكويت ورئيس الإقليم عميلا لإسرائيل وجميعهم يتآمرون على البلاد ويسرقون وينهبون ف(غلس وإنت ما تدري) .

إذا رأيت إرهابيا يتحدث عن الأمن والأمان والسلام ورأيت مخبولا يعبده الوالهون او مأبونا يصفق له الآخرون ومأزوما يرقص له القوم ورأيت حكم العشيرة فوق حكم الله ف (غلّس وإنت ما تدري).

اذا رأيت من يرتدي لباس رجل الدين ويكذب وينافق ويسرق وإمام مسجد مثل وجه الشيطان يبث الفتنة ويدعوا للموت والدمار ف (غلس وإنت ما تدري ) . اذا رأيت راقصة تصلي الصلاة بأوقاتها وحراميا يؤدي الزكاة بشرطها وشروطها ومخمورا يطوف ببيت الله سكرانا وصائما يأكل الفلافل في وقت الظهرمن حيدر دبل (غلّس وإنت ما تدري) .

إذا رأيت القاضي يرتشي في الليل ويحكم في النهار والقاتل يمشي في جنازة المقتول مطمئنا وفي (بطنه بطيخه صيفي ) ورأيت المعلم بلا هيبة ولا وقار والماجستير تباع كل عشرة بربع وشهادة الدكتوراه في مزاد المنطقة الخضراء والطالب يأمر والأستاذ ينفّذ ومعدلات الطلاب ما فوق التسعين تتجاوز المعقول والتخمين ورأيت الأب يخاف من إبنائه والزوج يخشى من زوجته والأخ الصغير يتطاول على أخيه الأكبر ف (غلّس وإنت ما تدري ) .

إذا رأيت أغلب الناس تتعامل بالربا والحرام مألوفا والحلال غريبا مفقود ورأيت الأمور تستليص ما بين الكبير والصغير والطويل والقصير والأصيل والهجين وما بين الصيف والشتاء فلا زمن معلوم للمطر ولا وقت معروف للبرد أو الحر وكل يغني على ليلاه وإذا رأيت عفلوك مرشح للإنتخابات وفخامة زيطة مديرا لحملته والمبخوت يبحث عن جملة مفيدة ف(غلّس وسوي نفسك ما تدري) .

نعم فنحن في زمن التغليس وسعيد حظ من غلّس ودفعها بتغليسة والله يعين المغلّسين.