المقالات

المرشح القدير في المشهد الأخير


 

حافظ آل بشارة ||

 

في الايام القليلة التي تسبق الانتخابات هناك اربعة اصناف من المراقبين للاحداث والمشاركين في رسم لوحتها الأخيرة :

1- المراقب الذي يصنع المشهد الاعلامي وهو جزء من الجهاز الدعائي للانتخابات ويكون منهمكا بالرسائل التي يوجهها للآخرين والرسائل الموجهة اليه ، لذلك فان هذه الاجواء تستغرق وقته وجهده ومشاعره ويشعر كأن العالم كله يعيش اجواء الانتخابات واعلامها ونزاعاتها الناعمة والخشنة .

2- المراقب الذي استسلم لليأس واصبح مدبرا عن السياسة والسلطة ولا يهمه من هو الذاهب ومن هو الآتي ، فهذا يعيش في واد آخر ، لا يسمع ولا يرى ولا يتفاعل ، ويتمنى ان يأتي العالم كله ليخدمه ويطلب رضاه وليس لديه ما يقوله سوى الشكوى واللوم والشجب والاستنكار.

3- المراقب المعادي : وهو مراقب مقيد باحكامه المسبقة وعادة يعمل ضمن منظومة معادية لها قواعد في الخطاب والاولويات وشعاره : جئنا لتخريب ما تبقى من العراق وليس منا من يؤمن بالحياة والديمقراطية والسلام والاعمار والبناء ، ودولة لاتعطينا السلطة لا نسمح لها بالبقاء .

4- عامة الشعب صاحب المطالب المشروعة : فالمواطن العادي المحايد يعرف مصالحه بدقة ويشكل منها معيارا جيدا لاتخاذ مواقفه تجاه السلطة ، واذا شعر ان الانتخابات يمكن ان تحقق مصالحه سيشارك فيها ، واذا شعر انها عملية مكررة متشابهة النتائج يعرض عنها ، وموقف المواطن مقياس للشرعية عادة في النظام الديمقراطي ، الا انه بحاجة الى مزيد من الوعي ليعلم ان استمرار آلية الانتخاب هي روح النظام الديمقراطي .

هنا المرشح يكون معنيا بهذه الاتجاهات من التفكير اكثر من غيره فيصنع خطابا خاصا لكل من المؤيد والمعادي وغير المهتم وعامة الناس ، ويعيش حالة المواطن العادي الذي هو نفعي ومصلحي في سلوكه مع السلطة ، هو يتخذ من السلطة خادما وحاميا وهي تتخذ منه مصدرا للشرعية ، وهذا النوع من الوعي يمكن تدريب المرشح عليه ان لم يمتلكه فعلا فهو الحد الادنى من الاحاطة المعرفية بالبيئة الانتخابية واصناف الناس فيها ، في هذه الايام القليلة يجب ان يبني المرشح جسوره الوثيقة مع كل الشرائح ويهيء لكل منها خطابه ، ولا يعتمد التزويق والتلفيق ومنح الوعود المجانية ، هناك نقطة تهم جميع اصناف البشر في البيئة الانتخابية وهي نقطة (وجوب الحفاظ على الانتخابات كتقليد شعبي مستمر لانها العمود الفقري للنظام الديمقراطي ، وتوقف الانتخابات معناها زوال النظام الديمقراطي وهو يعني عودة الدكتاتورية) ، هذا هو الخطاب المشترك الذي يمكن ان ينصت اليه الجميع ويهتم به الجميع ويصدقه الجميع ، نفذوا انتخابات فاشلة خير من توقف الانتخابات ، دعاة عودة الاستبداد يبذلون الجهود المضنية وينفقون الاموال الطائلة من اجل هدف واحد هو ايقاف الانتخابات لانها المقدمة الاكثر اهمية في سيناريو عودة الدكتاتورية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثورة الصالحين رحمة للعالمين..ماهية الثورات بالمعرفة والبصيرة
الحقوق تؤخذ…أم تُعطى؟؟
المرشح القدير في المشهد الأخير
(55)  تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
إرفع صوتَك وسجّل موقف للحسين!
المعادلة العراقية..
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
الطاقة المجتمعية المختزنة
غضبُ العاطفة!!!..
رقية.. زوجة سفير الحسين(عليه السلام)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : اذا سحبت الولايات المتحده قواتها من المانيا تحت ضغط.. او على الاقل بدء الحديث عن هذا الانسحاب ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض ومركز ثقل العالم ينتقل الى الشرق
رسول حسن نجم : العمل بهذا المشروع مهم جدا لتعجيل الاتحاد بين الدول العربيه ولكنه بمنظارنا طويل جدا اما مسألة تعجيل ...
الموضوع :
حُكَّام العَرَب هُم مَن كَرسوا خريطَة سايس بيكو وهويتهم
رسول حسن نجم : حفظ الله لبنان ومقاومتها واهلها من كل شر وسوء. ...
الموضوع :
أيها البَطرَك ماذا تريد؟ نحنُ لا نريد أن نركع للصهاينة
رسول حسن نجم : في الثمانينات وفي قمة الصراع بين الاستكبار العالمي( الذي ناب عنه الطاغيه المقبور) والجمهوريه الاسلاميه التي لم ...
الموضوع :
المجلس الأعلى يلتفت الى نفسه وتاريخه..!
رسول حسن نجم : بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه تشكل مجلس الامن من الدول المنتصره(الخمسه دائمة العضويه ولها حق نقض اي ...
الموضوع :
الأمر ليس مستغربا يا شارب بول البعير
رسول حسن نجم : عند فتحي لموقع براثا وقراءتي لعناوين المقالات دائما تقع عيني على عنوان تترائى لي صورة مازن البعيجي ...
الموضوع :
لا تنتخب إلا ببصيرة!
رسول حسن نجم : لايوجد شيعي يحمل فكر اهل البيت ع يؤمن بالقوميه او الطائفيه او غيرها من الاهواء والعراقيل التي ...
الموضوع :
الإشتراك العاطفي..
احمد زكريا : في كل عهد يوجد مستفيد. والمستفيد دوما يطبل لنظامه. في النازية وفي الشيوعية وفي البعثية وفي القومجية ...
الموضوع :
العراقيون صمموا وعزموا على التغيير والتجديد من خلال الانتخابات
محمد النجدي : اعتقد ان الخبر فيه تضخيم للقدرات الاستخباريه ، وهل تعتقدون انه لا يوجد عملاء مدربين بمهارات عاليه ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال الشهيد فخري زاده
قهر : والخسائر والتكلفة الى حيث اين دراسة الجدوى التي اعتمدت قبل ذلك ؟ ...
الموضوع :
توضيح من التربية لقرار مجلس الوزراء بشأن "الأدبي والعلمي"
فيسبوك